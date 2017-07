Risty Tagor Banting Tulang demi Nafkahi 2 Anaknya, Curhat sebagai Single Parent

TANGERANG SELATAN - Setelah resmi bercerai dengan Stuart Collin pada 2016, aktris peran Risty Tagor berperan sebagai orangtua tunggal terhadap kedua anaknya. Wanita 28 tahun itu memutuskan mengasuh sang buah hati, Arsen Raffa Balweel dan Arkana Rafif Bisyari seorang diri.

Dengan begitu secara tak langsung, Risty pun harus banting tulang mencari nafkah sendiri demi membiayai kehidupan kedua anak tercinta. Kepada Pewarta, mantan istri Rifky Balweel itu berbagi pengalaman pernah mengalami jatuh bangun saat merintis bisnis.

Saat mengandung si kecil Arka, Risty memang memutuskan rehat dari hiruk piruk industri hiburan. Pemasukan keuangan pun hanya mengandalkan bisnis clothing line miliknya. Kala itu, Risty mengaku modal usaha yang disimpannya mau tak mau dipakai untuk kehidupan pribadi selama dua tahun lebih.

"Jatuh bangunnya usaha itu pada saat aku vakum engga kerja kemaren itu, aku sempet namanya jual-jual tapi kepake buat kehidupan pribadi," ujarnya saat dijumpai di kawasan BSD, Tangerang Selatan pada Kamis (27/7/2017).

Ia pun melanjutkan, "Padahal biasanya seharusnya itu kepisah antara penjualan sama kerjaan sendiri itu kepisah. Kemarin sempat stres pas hamil itu enggak bisa ngapa-ngapain jadi cuma pakai hasil usaha buat pribadi."

Namun saat anak kedua menginjak usia satu tahun, bintang Perempuan Berkalung Sorban itu kembali fokus membangun bisnis. Risty mengaku memulai segala usaha dari bawah.

"Balik lagi itu setahun kemaren tapi memang baru mulainya lagi itu bener-bener di tahun ini. Tahun kemaren bikin, laku, ah yaudah enggak produksi lagi masih santai on off on off. Sekarang mulai diseriusi lagi," sambungnya.

Sekadar informasi, Risty telah dua kali gagal merajut rumah tangga. Pernikahannya dengan Rifky berakhir di meja hijau pada 2014. Pada tahun berikutnya, ibu dua orang anak itu mencoba menikah dengan Stuart.

Sayang, satu tahun menjalani biduk rumah tangga Risty memilih menggugat cerai Stuart. Dari kedua pernikahan itulah, Risty dikaruniai masing-masing satu putra, baik itu dari Rifky maupun Stuart.