Angelina Jolie Beberkan Keadaan Rumah Tangga Sebelum Ceraikan Brad Pitt

LOS ANGELES – Sudah hampir setahun sejak Angelina Jolie mengajukan gugatan cerai dan berpisah dari Brad Pitt pada 2016 lalu. Yang diketahui publik luas, Jolie menggugat Pitt setelah pertengkarannya dan putra mereka, Maddox di pesawat.

Namun, ada hal lain yang tak diketahui dunia soal rumah tangga pasangan papan atas Hollywood tersebut sebelum bercerai. Saat melakukan wawancara khusus bersama Vanity Fair, Jolie mengungkapkan jika kondisi rumah tangganya sudah buruk beberapa bulan sebelum insiden di pesawat.

Menurut penjelasan Jolie, keadaan rumah tangganya dan Pitt memburuk sejak musim panas 2016. Kala itu Jolie sedang sibuk menyelesaikan penggarapan film arahannya yang kelima, First They Killed My Father.

“Banyak hal menjadi buruk. Aku tak ingin menggunakan kata itu. Banyak hal menjadi sulit,” kata Jolie seperti dikutip dari Los Angeles Times, Kamis (27/7/2017).

Tetapi Jolie menolak menyebut jika gagalnya rumah tangga dengan Pitt karena gaya hidup mereka. Menurut Jolie, tak ada yang salah dengan gaya hidup mereka berdua dan keenam anaknya. Apalagi mereka sudah belasan tahun hidup bersama.

“(Gaya hidup kami) tidak berada di jalan yang negatif. Bukan itu masalahnya. Itu adalah dan akan selalu menjadi salah satu kesempatan paling menakjubkan yang bisa kami berikan kepada anak-anak kami,” lanjut Jolie.

Kini, Jolie berusaha untuk memulihkan keluarganya dan terutama kesehatan mental anak-anaknya. Salah satu langkah pertama adalah mendapatkan tempat yang bisa mereka sebut sebagai rumah. Seperti diketahui, Jolie mengontrak sebuah rumah selama beberapa bulan sejak gugatan cerainya pada Pitt.

“Itu adalah waktu terberat dan kami semacam keluar untuk bernafas. (Rumah ini) adalah lompatan besar ke depan bagi kami dan kami semua mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan keluarga kami,” pungkas bintang Maleficent tersebut.

Sekadar mengingatkan, Jolie menggugat cerai Pitt pada September 2016. Gugatan itu dilayangkan tepat setelah pertengkaran hebat antara Pitt dan Maddox di pesawat yang membawa mereka pulang dari Prancis.

Tak lama setelah gugatan cerai didaftarkan oleh Jolie, muncul rumor yang menyatakan jika penyebab gagalnya rumah tangga Pitt dan Jolie adalah karena sang aktor berselingkuh dengan Marion Cotillard, lawan mainnya di film Allied.