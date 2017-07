Lepaskan Penat, 80 Musisi Top Siap Ramaikan We The Fest 2017

JAKARTA - Festival musim panas tahunan We The Fest akan kembali hadir menghibur masyarakat Indonesia. Berbeda dengan tahun sebelumnya, We The Fest atau WTF tahun ini akan mengambil lokasi di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat. Acaranya sendiri akan digelar selama tiga hari dari mulai tanggal 11 - 13 Agustus 2017.

Pada acara keempatnya ini, WTF menggandeng total 80 musisi top dalam dan luar negeri. Nantinya acara akan dibagi menjadi tiga panggung, yakni WRF! Stage, This Stage is B.A.N.A.N.A.S. dan Another Stage.

Pada hari pertama, WTF akan dimeriahkan oleh aksi band asal Inggris, The Kooks. Mereka akan ditemai oleh KODALINE, Charli XCX serta beberapa musisi Tanah Air seperti Bottlesmoker, Stars & Rabbit dan The S.I.G.I.T.

Band asal Prancis, Phoenix, akan menjadi headliner pada hari kedua bersama dengan beberapa kolaborasi asyik seperti Barasuara x Scaller, serta The Hydrant x Silampukau. Jangan lewatkan juga aksi dari Rumah Sakit untuk menemani Malam Minggu tanggal 12 Agustus nanti.

Untuk menutup kemeriahan, WTF telah mempersiapkan sejumlah penyanyi EDM dan R n B menawan di hari terakhirnya. Mereka adalah G-Eazy, Big Sean, dan Dua Lipa. Tentunya penampilan kolaborasi antara Mocca x Payung Teduh juga akan sangat sayang untuk dilewatkan.

Perpanjangan menjadi tiga hari dirasa oleh Sarah, selaku perwakilan dari promotor Ismaya Live, pas setelah melihat komposisi musisi yang akan tampil. Selain itu, WTF benar-benar bisa dijadikan sebagai ajang untuk melepas penat bagi masyarakat yang tinggal di Jakarta atau sekitarnya.

"Sebenarnya tiga hari memang mimpi kita bikin festival ini dan emang paling ideal. Kita coba tiga hari benar-benar senang-senang tahun ini, venue juga baru, akan ada lebih banyak keseruan sih karena banyak band juga jadi tahun ini memutuskan tiga hari," ujar Sarah saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).

Terdapat dua kategori tiket yang dijual yaitu General Admission (GA) dan Very Important Banana (VIB). Tiket

GA 3-Day Pass dimulai dari harga Rp960,000 untuk tier Early Entry 1 yang saat ini sudah hampir habis. Tiket GA 2-Day Pass dimulai dari Rp800,000 untuk tier Early Entry 1, serta tiket GA Daily Pass dimulai dari harga Rp560,000 untuk tier Early Entry 1. Tiket Early Entry mengharuskan pembelinya untuk datang ke tempat acara sebelum pukul 16:00 WIB.

Tiket VIB dimulai dari harga Rp1,040,000 untuk Daily Pass, Rp1,800,000 untuk 2-Day Pass, dan Rp2,400,000 untuk 3-Day Pass. Pembeli tiket VIB akan menikmati fasilitas-fasilitas tambahan seperti antrian khusus VIB di tempat penukaran e-voucher dan untuk masuk ke tempat acara, akses ke VIB viewing area yang terletak di depan panggung, VIB toilet, VIB bar, dan akan mendapatkan merchandise khusus VIB.