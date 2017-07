Liam Gallagher Tolak Tawaran Manggung Bareng Dave Grohl, Kenapa?

LONDON – Secara blak-blakan Liam Gallagher mengungkapkan bahwa Dave Grohl pernah memintanya untuk berduet di panggung Glastonbury, London. Namun dengan tegas mantan pentolan dari OASIS ini menolaknya. Hal itu diungkapkan Liam saat diwawancara oleh DJ Zane Lowe.

Dilansir NME, hal itu terjadi ketika Foo Fighters terlibat acara bareng dengan Liam. Pentolan Foo Fighters, Dave Grohl secara terang-terangan menghubungi Liam untuk tampil bareng sebelum mereka turun di Pyramid Stage mendatang. Liam pun mengatakan bahwa Grohl mengundangnya untuk menyanyikan sebuah lagu.

“Dia (Dave Grohl) mengundang saya untuk datang dan bergabung bersama Foo Fighters,” ujar Liam.

Tak sampai disitu, pelantun Wall of Glases itu pun menolak ajakan dari Dave Grohl. Hal itu terjadi lantaran Liam butuh untuk latihan yang cukup. Ia pun tak menampik bahwa jika Liam dan Foo Fighters tampil bersamaan akan menampilkan sesuatu yang berbeda dan terlihat keren.

“ Aku bilang tidak, aku perlu sedikit latihan. Memang hal itu terlihat keren, tapi sekali lagi aku butuh untuk latihan,” tutup Liam Gallagher.

Sebelumnya, pria 44 tahun ini juga akan merilis sebuah album solo perdananya yang diberi nama As You Were. Rencana album ini akan dikeluarkannya ada 6 Oktober mendatang. Pelantun Wall of Glases ini juga telah memberikan sampul album terbarunya lewat instagram dan twiter pribadinya.

Dalam sampul albumnya tersebut, Liam menghiasinya dengan wajah dirinya yang tengah terlihat serius. Sampul album tersebut berwarna coklat dan bertuliskan judul albumnya pada sisi bawah. Selain itu, album terbarunya nanti menjadi album hasil kerjasamanya dengan seorang produser musik kondang Greg Kurstin.