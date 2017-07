Hadirkan Kompilasi Di Atas Rata-Rata, Gita Gutawa Perkenalkan Karya Terbaik Anak-Anak

JAKARTA - Erwin Gutawa dan Gita Gutawa kembali menghadirkan karya musik anak-anak dengan sejumlah prestasi yang datang dari anak didik mereka yang tergabung dalam proyek Di Atas Rata-Rata (DARR), generasi pertama dan kedua.

Lewat album "Musik Anak Terbaik Di Atas Rata-Rata" mereka hadir dengan sejumlah penyanyi anak berbakat yang mewakili kedua generasi. Beberapa anak yang ikut terlibat yaitu Rafi Sudirman, OlivOla, Lyodra, Woro, Shaquilla, Kafin dan anak DARR lainnya. Tak hanya lagu-lagu hits sebelumnya, mereka juga mempersembahkan lagu baru.

"Di sini ada 11 lagu di 'Musik Anak Terbaik Di Atas Rata-Rata'. Ini awalnya kumpulan terbaik Di Atas Rata-Rata Satu dan Dua. Kita nambahin tiga lagu baru Selamat Ulang Tahun (Rafi Sudirman & OlivOla), Aku Suka Hari Ini (Rafi Sudirman) dan Never Grow Up (Lyodra)," ujar Gita di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Kamis (27/7/2017).

Bukan ecek-ecek, anak-anak berbakat terpilih yang mendapatkan kesempatan menyumbangkan suaranya memiliki prestasi mencengangkan baik nasional dan internasional. Hal itu terbukti lewat deretan piala yang terpajang pada cover albumnya.

Seperti Lyodra dari DARR 2 yang meraih penghargaan juara pertama di perlombaan internasional begengsi Sanremo Junior Festival di Italia untuk kategori penyanyi 13-15 tahun pada Mei lalu. Saat itu ia membawakan lagu Never Grow Up ciptaaan Noni Dju (DARR 1) dan juga meraih gelar sebagai Prix of Sanremo Junior's Committe dari Sanremo Junior.

Selain itu, ada pula Rafi Sudirman yang menyanyikan lagu Aku Suka Hari Ini ciptaan Budi Raharjo (eks-DRIVE) dan Selamat Ulang Tahun ciptaan Lale, Ilman dan Nino Tak hanya menyanyi, ia juga piawai bermain instrumen saxophone, gitar dan piano.

Album "Musik Anak Terbaik Di Ata Rata-Rata" berisikan 11 lagu yang telah di luncurkan sejak Juni lalu dan kini bisa di dapatkan melalui gerai rumah makan ayam cepat saji. Kesebelas lagu tersebut di antaranya yaitu Ulang Tahun (Rafi Sudirman & OlivOla), Aku Suka Hari Ini (Rafi Sudirman), Never Grow Up (Lyodra), Abrakadabra (Shaquilla), Jangan Remehkan (DARR1), Walangkekek (Woro), Stop Bully (OlivOla & Lyodra), Tangga Nada (Kafin), Janji Untuk Mimpi (Lyodra), Bersama (DARR 2) dan Buka Puasa (Rafi Sudirman & Kafin).