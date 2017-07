Marcel Chandrawinata Tak Sabar Ingin Nikahi Kekasih, Ini Tanda-Tandanya

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktor peran sekaligus presenter Marcel Chandrawinata. Pria 30 tahun itu rupanya berencana melepas masa lajang dalam waktu dekat. Marcel sudah mantap mempersunting sang kekasih, Deasy Pricilla.

Melalui postingan di Instagram, bintang Summer Breeze itu mengumumkan hal tersebut kepada publik. Marcel menyatakan ingin bergegas mengucap janji suci bersama kekasih tercinta di altar pelaminan.

"Dear Deasy, soon enough it wont be 'you' and 'me', its just 'Us' #MarcelDeasySayIDo," kata Marcel di laman Instagram pribadinya.

Keyakinan Marcel meminang Deasy sudah diungkapkan olehnya di beberapa postingan sebelumnya. Dia pun tak peduli dengan kritikan dari para haters soal calon istrinya di masa depan itu. Bagi Marcel, kebahagian yang abadi sejatinya memiliki Deasy sepenuh hati.

"Saya tidak peduli betapa sulitnya bersama, tidak ada yang lebih buruk daripada berpisah," papar Marcel diunggahan sebelumnya.

Postingan tersebut diiringi dengan foto pra-nikah keduanya. Dalam potret yang beredar, mereka tampil serasi dengan busana kasual, atasan putih dan celana jeans berwarna gelap.

Kontan saja unggahan Marcel itu pun langsung ditanggapi beragam oleh para pengikutnya di Instagram. Tidak menunggu lama bagi adik Nadine Chandrawinata itu kebanjiran ucapan selamat.

"Semoga lancar sampai hari H ya Cel. Ikut seneng, akhirnya nikah juga sama Deasy," ucap @putrimoniara.

Namun sayang hingga berita ini diturunkan belum diketahui kapan dan di mana akad nikah dan resepsi keduanya berlangsung. Yang jelas, para netizen tetap menunggu dengan antusias momen bahagia Marcel tersebut.