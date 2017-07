Bikin Iri! Sheryl Shenafia Beruntung Bisa Dipeluk John Mayer

JAKARTA - Sudah menjadi rahasia umum jika Sheryl Shenafia adalah penggemar dari John Mayer. Beberapa waktu lalu, pelantun Kutunggu Kau Putus tersebut berkesempatan untuk bertemu idolanya dalam tur konser.

Sheryl rela terbang ke Amerika Serikat untuk menyaksikan konser Mayer. Ia pun membagikan momen menonton konser bertajuk "The Search of Everything Summer Tour" di California tersebut lewat akun Instagram pribadinya.

Penyanyi berusia 22 tahun tersebut sukses membuat para penggemar mantan kekasih Katy Perry di seluruh dunia iri. Ia juga menghebohkan warga dunia maya lewat potret bahagianya bersama Mayer.

"My Muse: John Clayton Mayer. Surreal. Enjoy the rest of your tour, @JohnMayer," tulis Sheryl.

Dalam gambar tersebut, Sheryl mendapat pelukan erat dari idolanya itu. Hal ini sukses membuat iri para penggemarnya dan ada juga yang mengaku bahagia bahwa pencapaiannya terkabulkan.

"So lucky," tulis @yudimarthana.

"I was like 70% jelouse but 30% happy for you," tulis @verasihombing.

"OOOHHHHH TUUHAAAAANNN KAKAAAAAAAK GILAAA IIIRIIII SEKAALII," tulis @vinsensiesa.

"Iiiriiiii aaaah so lucky," tambah @frachmayanti.

Selain mendapat pelukan dan potret bersama, Sheryl juga membagikan sebuah video singkat yang menunjukkan keberuntungan lainnya. Ia menunjukkan bahwa gitar miliknya mendapat tanda tangan dari John Mayer.