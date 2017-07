FOTO: Pose Bareng "Donald Trump", Demian Aditya Bikin Netizen Kaget

LOS ANGELES - Demian Aditya mengunggah sebuah pose dimana dirinya bisa bertemu dengan orang nomor satu di Amerika Serikat yakni Donald Trump. Dengan wajah yang begitu semringah pesulap 37 tahun itu tampak percaya diri di samping Donald Trump.

Dalam foto itu tampak suami Sarah Wijayanto itu bergaya asyik dihadapan Donald Trump lengkap dengan pakaian ciri khasnya hitam hitam. Tak ketinggalan pula Donald Trump yang tengah merangkul Demian kala foto itu. Wajah senyum tipis pesulap itu tampak terpancar.

Sayangnya orang tersebut bukan Donald Trump yang asli melainkan salah satu kontestan yang ikut bersama Demian dalam ajang pencarian bakat. Orang tersebut dinamakan The Singing Trump yang dimana ia bernyanyi dalam ajang tersebut dan berdandan layaknya Presiden Amerika tersebut.

Untuk melengkapi unggahan fotonya tersebut, tampak Demian juga memberikan suatu keterangan dalam pose tersebut. Ia menuliskan sampai jumpa dengan aksi saya selanjutnya sembari mencolek akun dari The Singing Trump.

"See you on the live show Mr. President @thesingingtrump," tulis Demian.

Sebelumnya, pesulap 37 tahun itu tampil begitu memukau kala menyuguhkan suatu trik sulap tingkat tinggi di salah satu ajang pencarian bakat di Amerika. Dengan aksi sulap tersebut, Demian berhasil membuat publik dunia tercengang dengan aksi-aksi sulapnya.

Sementara itu, netizen yang melihat unggahannya tersebut begitu kaget bahkan tertipu dengan orang yang mirip dengan Donald Trump tersebut. Kendati demikian, netizen tetap bangga pada Demina. Alhasil foto itupun banyak disukai oleh para netizen, yang dimana sebanyak 90 ribu orang lebih memberikan tanda cinta untuknya.

"O my god . Donal trump," tulis @normasarry.

"Donald trumpet?," tulis @kagerouanimou.

"Aku bangga sebagai bangsa indonesia, trimksh telah mewakili kami bangsa indonesia," tulis @andhe_yakuza.