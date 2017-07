Pascahengkang Camila Cabello, Fifth Harmony sebagai Kuartet Segera Luncurkan Album

Fifth Harmony (Foto: ET Online)

JAKARTA - Fifth Harmony akan merilis album pertama mereka sebagai grup kuartet lebih cepat dari yang diduga. Setelah merilis single berjudul Down yang menampilkan Gucci Mane pada bulan lalu, grup tersebut kini mengumumkan tanggal rilis album self-titled mereka yang akan datang selama penampilan pertama mereka di acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

"Album baru mereka berjudul self-titled! Itu benar! Itu berjudul 'Fifth Harmony' dan ini akan rilis pada tanggal 25 Agustus” ujar Jimmy yang kemudian dilanjutkan dengan hadirnya keempat wanita cantik tersebut di atas panggung yang menyanyikan lagu Down seperti dilansir Sindonews.

Fifth Harmony kemudian membawa informasi ini lewat akun Instagram resmi mereka untuk berbagi kabar baik dengan para penggemar mereka. “#FifthHarmony 8.25” tulis mereka. Para penggemar pun dengan cepat mengekspresikan kegembiraan mereka melalui kolom komentar. “Saya siap! Ballads, vokal, harmoni, adlibs. Tunjukkan!” tulis seorang penggemar.

Album tersebut sekaligus merupakan album pertama Fifth Harmony sejak mereka ditinggal oleh seorang anggota, Camila Cabello. Meskipun kelompok ini sekarang hanya memiliki empat anggota, Ally Brooke, Lauren Jauregui, Normani Kordei dan Dinah Jane Hansen akan tetap menggunakan nama Fifth Harmony karena mereka telah terkenal dengan identitas tersebut.

“Fifth Harmony adalah nama kami tumbuh bersama dan kami bekerja untuk itu dan itu adalah identitas kami. Ini adalah siapa kami, ini seluruh momen kami dan itulah yang kami habiskan selama lima tahun” jelas Lauren seperti yang dikutip dari Aceshowbiz.