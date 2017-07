Konser Kemerdekaan Jadi Cara Addie MS Semarakkan HUT Indonesia

JAKARTA - Addie MS bersama Twilite Orchestra akan kembali menggelar Konser Kemerdekaan pada tahun ini. Jika tahun lalu mereka mengangkat judul Simfoni Negeriku, tahun ini tajuk Konser Kemerdekaan akan dipatok sebagai judul utama.

Maksud dan tujuannya sendiri dari menggelar konser ini adalah untuk menambah semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-72. Ayah Kevin Aprilio ini merasa kemerdekaan tak seharusnya hanya dimeriahkan dengan lomba-lomba 17 Agustusan seperti yang sering kita lihat selama ini.

"Konser ini merayakan kemerdekaan dengan konsep simfonik. Di luar negeri, Amerika Serikat misalnya itu ada konser setiap tanggal 4 Juli atau dikenal The Fourth of July Concert di Boston atau New York, macam-macam kota, mereka itu punya konser yang merayakan kemerdekaan. Kalau kita tradisinya merayakannya dengan panjat pinang dan perlombaan lainnya, yang mana semua bagus. Kita pengin menambah semarak dengan pementasan konser simfonik, jadi tak hanya di lapangan dengan perlombaan, tapi juga ada konser dengan menyanyikan bersama, sing along, lagu-lagu perjuangan," kata Addie MS menjelaskan acara Konser Kemerdekaan.

Suami Memes ini terinspirasi dari kegiatan yang pernah dilakukannya di Balai Kota. Ia ingin mengajak masyarakat Indonesia lain untuk melupakan perbedaan yang ada dan menyanyi bersama orchestra yang telah didirikannya.

Suasana seperti itu akan selalu diingat karena bagaimana pun, Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, dan bahkan bahasa. Melalui Konser Kemerdekaan, di mana mereka menyanyikan lagu-lagu nasional dan daerah, perbedaan tersebut coba dileburkan.

"Makin ke sini kita tambahkan dengan sing along jadi kita gak ingin orang menonton kita doang, kita ingin seperti di Balai Kota tempo hari, saya mengajak mereka menyanyi, jadi nanti suasananya penginnya agak kayak Balai Kota gitu cuma ini kita pakai live orchestra, nyanyi sama sama meresapi keberagaman kita, persatuan kita dalam musik," tambahnya.

Untuk tahun ini selain mementaskan lagu-lagu seperti Berkibarlah Benderaku, Satu Nusa Satu Bangsa, Indonesia Pusaka, dan Tanah Tumpah Darahku, Twilite Orchestra pun akan menyanyikan lagu Mars TNI dan Hymne TNI. Dua lagu tersebut adalah bagian dari apresiasinya untuk para TNI yang selama ini telah bekerja dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia.