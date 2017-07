FOTO: Gaya Liburan Nikita Willy di Sumba Bikin Netizen Salut

JAKARTA - Di tengah jadwal padat dengan membintangi sejumlah sinetron dan film, artis Nikita Willy memang kerap meluangkan waktu untuk berlibur ke beberapa tempat.



Berbagai kota di luar negeri maupun di dalam negeri telah dikunjungi wanita 23 tahun tersebut, seperti yang terlihat pada foto-foto yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya.



Salah satu foto yang mengundang perhatian adalah saat Nikita berkunjung ke daerah Sumba, Nusa Tenggara Barat. Dalam foto tersebut, pemain film From London to Bali ini dikelilingi oleh warga sekitar, mulai dari ibu-ibu sampai anak-anak.



"Surrounded with kind hearted people," tulis Nikita dalam keterangan foto tersebut.



Melihat senyum manis yang mengembang dalam foto tersebut mengundang perhatian dari netizen. Banyak yang merasa sangat salut ketika Nikita bisa membaur dengan masyarakat Sumba.



Rasa salut pun terus mengalir dari netizen yang menyebutkan kalau kekasih Indra Priawan ini merupakan sosok seorang artis yang tak merasa geli saat bergabung dengan warga di kampung.



"Ya ampun salut banget sama ka niki 😘😘 @nikitawillyofficial94," tulis akun @raidatulkhairiah.



"lni baru artis gue.di pegang mak mak kampung ga geliπŸ˜™πŸ˜™πŸ˜™πŸ˜™," tambah akun @blawongcade.