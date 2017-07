Sisi Lain Fachri Albar Diungkap Lewat YouTube

JAKARTA - Tak mudah bagi Fachri Albar menjadi seorang aktor dan anak dari musisi ternama Ahmad Albar. Banyak kenyataan yang tak diketahui publik. Banyak hanya melihat luar dari suami Renata Kusmanto tersebut.

Namun sisi lain dari Fachri akan segera diungkap. Bagaimana dia melewati segala tantangan dan ketakutannya dalam menjalani aktivitas. Misalnya, ketika Fachri masih harus gugup ketika memulai syuting, hingga saat ini. Kisah sederhana itu yang justru tak banyak diketahui masyarakat.

"Kalau nerveous itu sering dialami semua orang. Kalau gue lucunya, setiap first take doang. Jadi kalau mau mulai, first take itu gue jadi tahu lah, kayak gugup aja," jelas Fachri Albar.

Semua kisah itu bakal diungkap dalam series Gue Decide di YouTube. Ia mengakui selalu grogi ketika memulai satu pekerjaan. Namun ketika sudah nyaman, semua akan dilewati dengan mudah.

"Gue dijulikin diesel kalau kerja, jadi gue sama kayak diesel. Kayak event photoshot sudah enggak percaya, gue butuh panas dulu. Ada orang yang nerveous, nerveous terus. Kalau gue, cuma pas mau memulai sesuatu, enggak tahu kenapa," sambungnya.

Selain Fachri, Gue Decide juga isi oleh aktor dan musisi kawasan seperti Rio Dewanto, Joko Anwar, Dipha Barus dan Maruli Tampubolon.