VIDEO: Didapuk Jadi Host, Andhika Pratama Optimis Minute To Win It di MNCTV Jadi Game Show Terbesar

Minute to Win It (Foto: Instagram)

JAKARTA - Sukses dengan program kuis I Can See Your Voice Indonesia dan Takeshi Castle Indonesia, MNCTV hadir kembali membuat game show yang tak kalah menarik. Dalam Seleb On News, Senin 24 Juli 2017, cuplikan acara yang sudah tayang di 50 negara besar tersebut ditayangkan dengan bintang tamu yang tak kalah menarik.

Dalam acara yang juga pernah digelar di Amerika Serikat tersebut, Andhika Pratama dipercaya sebagai host tunggal. Suami Ussy Sulistiawaty ini bangga dan optimis acara yang tayang sejak 17 Juli kemarin akan menjadi gameshow terbesar.

"Ini adalah acara yang sangat sukses di 50 negara ini akan menjadi acara game show terbesar," jelasnya.



Minute To Win It, Game Show Baru MNCTV oleh okezoneindonesia

MNCTV memang tak pernah lelah memberikan program terbaik untuk pemirsa di berbagai daerah. Selain tontonan menarik dan penuh edukasi, beragam acara kuis juga diberikan agar kebahagiaan keseruan dan perjuangan untuk menang bisa dirasakan banyak pihak.

Selanjutnya Andhika Pratama menjelaskan bahwa MNCTV tidak memberikan batasan kepada siapa saja yang ingin bermain. Selain jajaran artis, masyarakat luas juga berhak untuk memainkan kuis yang berbeda dari yang pernah ditampilkan di layar kaca televisi ini.

"Siapa dari peserta maupun masyarakat yang nonton bisa sekali untuk ikutan bermain," papar pria kelahiran Malang, Jawa Timur ini.

Ada ratusan juta rupiah yang siap diberikan kepada pemenang yang beruntung. Tentu dengan aturan main dan tahapan yang diberikan oleh pihak produksi.

Andhika adalah satu-satunya host yang akan memandu acara kuis ini. Dipilih dan menjadi pengalaman pertama, pria berusia 30 tahun tersebut merasa bahagia.

Diakui Andhika Pratama bahwa ia sudah lama menantikan kesempatan yang untuk menjadi host tunggal, seperti dalam Minute To Win It yang tayang di MNCTV ini. Ia siap memberikan penampilan yang maksimal sehingga berjalan dengan lancar dan sukses.

"Kebetulan ini pertama kali saya membawakan acara sendiri dan kebetulan adalah yang saya pengin punya dari jaman dulu dan ini game show pasti begitu luar biasa bagi saya," tutup Bapak dua orang anak tersebut.