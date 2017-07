Asyik, Eric Nam Susul Lee Hi, iKON, dan DEAN di Konser SARANGHAEYO INDONESIA 2017

JAKARTA - Gelaran panggung festival musik K-Pop kembali meramaikan Indonesia. Kali ini giliran konser bertajuk Saranghaeyo Indonesia 2017 yang menghadirkan sejumlah penyanyi hits kekinian di Negeri Ginseng tersebut.

Acara tahun kedua yang diadakan oleh promotor Mecima Pro tersebut memboyong boyband hingga solois muda untuk menghibur para penggemar di Indonesia. Pada gelaran pertama yakni Saranghaeyeo Indonesia 2016, mereka menghadirkan duo Akdong Musician, band NELL dan solois Taeyang 'BIGBANG'.

Lewat akun Twitter-nya mereka telah menyebutkan tiga nama sebelumnya yakni solois RnB DEAN, solois Lee Hi dan boyband iKON.

Menyusul keramaian panggung, mereka mengumumkan nama solois Eric Nam dalam daftar penampil yang akan berlangsung pada 25 November 2017 di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang.

"[ANNOUNCEMENT] MECIMAPRO Presents ERIC NAM for "SARANGHAEYO INDONESIA 2017" - 25 Nov 2017 - ICE HALL 5 #SHI2017 #ERICNAM," tulis MecimaPro.

Gelaran yang akan dilangsungkan mulai pukul 18.30 WIB tersebut mendapat antusias dan reaksi positif dari para penggemar di Indonesia, khususnya saat pengumuman penampil akhir yakni Eric Nam.

"MASIH TERLALU BAHAGIA DENGAN ADANYA ERICNAM DI SHI, secara sempet galau mau ke SG demi nnton dia tapi dia kesini tuh rasanya bahagia bgt," tulis @agnesdwicahya.

"Mantab euy," tambah @inamjination.

"Wowowoow so excited for your coming to Indonesia!!! See you soon," tulis @yosieriantoboy.

Kabar kedatangan pelantun Idea Of You tersebut juga mengumumkan kedatangannya ke Indonesia lewat Instagram. Ini akan menjadi kunjungan perdananya ke Tanah Air dan menyapa para penggemar dari atas panggung.

"Indonesia. Finally. I'll see you soon," tulis Eric.

Saranghaeyo Indonesia 2017 menjual tiket dalam tiga kategori yaitu Blue (Rp 1.750.000), Pink (Rp 750.000) dan Yellow (Rp 1.500.000).