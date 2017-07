Bayangkan Konsep Pernikahan, Jessica Iskandar: Jodohnya Belum Ada

JAKARTA - Jessica Iskandar rupanya telah membulatkan tekad untuk menikah lagi. Saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jessica bahkan mengaku sudah mendapat bayangan konsep untuk pesta pernikahannya.

Sayangnya, konsep itu belum dapat diwujudkan Jessica lantaran tidak adanya sosok kekasih yang siap mendampinginya berdiri di pelaminan.

"Sudah, aku mah kalau tempat sudah ada bayangan. Cuma yang enggak ada bayangan jodohnya," ucap Jessica Iskandar (24/7/2017).

Sejatinya, Jessica Iskandar sudah pernah mengecap indahnya pernikahan kala lelaki keturunan bule bernama Ludwig meminangnya di 2014. Namun kebahagiaan itu hanya berjalan singkat setelah Ludwig meninggalkannya tanpa kejelasan.

Terkait konsep pernikahan yang sudah ada di kepala, Jessica Iskandar mengaku bahwa hal tersebut berasal dari imajinasinya sendiri. Bayangan itu seketika muncul usai dirinya ikut membantu persiapan pernikahan sang kakak yang berlangsung belum lama ini.

"Ini khayalan aku saja enggak ada inspirasi dari siapa saja. Tahun ini aku rayain pernikahan di Bali tapi itu untuk kakak aku. Semua aku bantuin tapi itu buat kakak," terangnya.

Tak hanya bayangan konsep pernikahan, Jessica Iskandar juga sudah mempersiapkan desain gaun pengantin yang kelak ia kenakan. "Classic brokat putih. Pastinya teksturnya simpel. Karena less is more," ungkap janda satu anak.

Terakhir, Jessica Iskandar berharap agar konsep pernikahan yang sudah terbayang di kepala dapat segera terwujud. Ia juga berdoa agar rumah tangga yang kelak dibina tidak mengalami keretakan lagi seperti sebelumnya.

"Mudah-mudahan bisa ketemu jodoh tahun ini. Semoga dapat jodoh yang baik, sayang anak aku. Ya keluarga harmonis dia bisa terima anak aku dengan tulus. Aku cari jodoh itu yang utama untuk kebahagiaan anak," pungkas Jessica Iskandar.