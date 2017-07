Keluhan Pretty Asmara, Tak Kuat Panasnya Tahanan Polda Metro Jaya

JAKARTA - Aktris Pretty Asmara kini tengah mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan akibat dugaan sebagai penyalur narkoba dalam sebuah pesta pada 16 Juli 2017 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pada malam penangkapan pukul 01.00 WIB tersebut, ia bersama kedelapan temannya yaitu Dani, bintang film Susi Susanti, model Gladyssta Lestari, pesinetron Asri Handayani, pedangdut Emilia Yusuf, Melly Abtianingsih, Erlyn Suzan dan penyanyi Daniar Widiana.

Ini sudah memasuki masa sepekan penangkapan dan Pretty yang kini berstatus tersangka masih mendekam di sana bersama ketujuh temannya. Sementara satu di antara mereka yakni Erlyn dinyatakan bebas dan berstatus saksi.

Erlyn pun sudah muncul di hadapan publik dan mengungkapkan kondisi terkini dari Pretty Asmara yang kini mendekam di sana. Pelantun Gaya Cin tersebut mengatakan bahwa wanita bertubuh tambun tersebut kepanasan selama ditahan.

Meski keadaan demikian, Pretty diketahui sudah ikhlas menerima kasusnya ini dan mendapat dukungan dari para sahabat.

"Kak Pretty kan enggak bisa panas, ditambah dia ada penyakit. Jadi ya sekarang sih aku dengar-dengar Kak Pretty udah ikhlas enggak kita akan tetap terus men-support kak Pretty nya," pungkas Erlyn di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Senin (24/7/2017).

Pedangdut tersebut mengaku kecewa atas status yang kini disandang oleh Pretty. Ia pun berjanji akan terus mendukung dan menjenguk.

"Ya kecewa lah. Apalagi kak Pretty masih di dalam. Udah aku support. (Aku) akan tetap jenguk," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Pretty Asmara diciduk di lobi Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 18 Juli 2017 pukul 01.00 WIB bersama HMD (Dani) Hamdani Vigakusumah dan ketujuh teman wanita lainnya. Namun, Pretty dan Dani dinyatakan negatif penggunaan narkoba, sementara lainnya positif.

Pretty disangkakan Pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 60 ayat 1 huruf b dan c subsider pasal 62 juncto pasal 71 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.