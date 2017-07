Rindu Axel, Ina Thomas Pajang Foto Anaknya Bersama Sinterklas ketika Perayaan Natal

JAKARTA - Dalam keadaan apapun, ibu tentunya akan selalu memberikan dukungan serta menyemangati sang anak, meskipun sang anak kini tengah berada dalam keadaan terpuruk sekalipun. Hal tersebut juga dilakukan oleh Ina Thomas kepada sang putra, Axel Matthew yang saat ini diketahui masih berada di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, karena kasus narkoba yang menimpanya.

Kasus narkoba yang menimpa Axel tentunya membuat pria 19 tahun tersebut menjadi merasa bersalah terhadap kedua orangtuanya. Belum lagi perilaku kurang menyenangkan yang sempat ia dapatkan sebelum akhirnya dirinya ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan pertanggal 19 Juli 2017.

Lewat akun Instagram pribadinya, Ina Thomas sempat memberikan support kepada Axel yang kini berada dalam tahanan kepolisian. Lewat foto masa kecilnya bersama sinterklas, yang sebenarnya merupakan sang ayah, Jeremy Thomas, Axel nampak bahagia dan percaya bahwa ada seseorang yang selalu berada disampingnya hingga kapanpun.

"You used to believe in santa claus matthew ,not knowing that it was me and your father the whole time. You still have santa claus, @jeremythomas_jt will always be your santa till u die #StayStrongMatthew #stayhealthy #bodyandmind #weallloveyousomuch," tulis Ina Thomas pada keterangan foto.

Melihat unggahan tersebut para netizen mengaku terharu sekaligus ikut memberikan semangat kepada istri dari Jeremy Thomas tersebut, agar bisa tetap sabar dan tabah menghadapi segala cobaan yang menimpa sang anak. Rasa salut pun muncul dari komentar netizen yang melihat bagaimana kesetiaan Ina dan suami kala menghadapi sekaligus menemani sang putra dalam kondisi paling jatuh seperti saat ini.

"Orangtua tidak kurang kurang mendidik anak krn hanya inginkan mereka yg terbaik. Semanagt mbak ina, matthew harus belajar bahwa hidup adalah pilihan yg ada ditangannya sendiri. Tuhan memberi kekuatan u matthew supaya kuat melewati kejadian ini. Dan keluar sbg pemenang u lebih baik dan menjadi yg terbaik," tulis Hettysoebianto.

"Tetap semangat. Pengharapan kita hanya dalam Yesus. Manusia mgkin tdk jujur dan mengecewakan tp Yesus tdk akan pernah mengecewakan kita. Terus percaya dan berharap semua akan baik2 saja. Tuhan berkati Matthew dan keluarga. Amin," tulis D_sabono.

"Salut mba..sma mba @inathomas dan suami, tetap mendampingi anak dalam kondisi sekarang, itu bukan hal yang mudah.. Perlu ke ikhlasan yang tinggi untuk mengakui anak melakukan kesalahan dan perlu kesabaran yang luas untuk tetap memberikan semangat kepada anak," tulis Novianti_rini.