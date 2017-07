Putus dari Yuni Shara, Chico Hakim Lamar Citra Soeroso

JAKARTA - Pasca resmi bercerai dari Wandah Hamidah pada 2012, Cyril Raoul Hakim atau yang akrab disapa Chico memadu kasih dengan penyanyi Yuni Shara. Namun percintaannya dengan kakak Krisdayanti tersebut harus kandas pada Oktober 2016.

Tak memerlukan waktu yang lama untuk memiliki seseorang di hati, bapak lima anak ini pun menemukan tambatan hati seorang wanita cantik bernama Citra Soeroso.

Dikabarkan mulai berpacaran pada April 2017, kini Chico resmi melamar kekasihnya tersebut yang diselenggarakan pada 23 Juli. Dilihat dari foto yang diunggah pada akun Instagramnya, ia mengenakan batik, dan Citra dibalut kebaya. Senyum yang mengembang dari keduanya sangat memancarkan kebahagiaan.

"I don't wanna wait in vain for your love. ~Bob Marley," tulis Chico pada keterangan tulisan fotonya.

Selang beberapa jam kemudian, Chico kembali mengunggah foto kebersamaannya dengan Citra dan anak-anaknya. Hal itu meyakini kalau putra dan putrinya merestui hubungan mereka.

"We're all in this together. They asked if we were ready for this. “The Hakims were born ready!” 😉," tulis Chico lagi untuk keterangan fotonya.

Melihat kebahagiaan Chico dan Citra, netizen pun langsung memberikan selamat, dan mendoakan agar pernikahan mereka nanti diberikan kelancaran, serta juga menjadi keluarga yang langgeng hingga akhir maut.

"Selamat mas Chico semoga lancar sampai hari H, semoga langgeng dan ini utk yg terakhir ( Aamiin )," ucap akun @dwisnuwardani.

"Selamat untuk Mas Chicco & Mbak Citra 💙💗 Jangan lupa undangannya @chicohakim," tambah akun @dewiginta.