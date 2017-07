Liam Payne & Louis Tomlinson Viralkan #7YearsOfOneDirection, Ultah 7 Tahun 1D Jadi Trending Topic Twitter

JAKARTA - Hari bahagia tengah dirasakan oleh One Direction dan para Directioners (fans) pada Minggu, 23 Juli 2017 waktu setempat. Tepat di waktu tersebut adalah momen terbentuknya boyband jebolan X- Factor Inggris itu.



Mereka terdiri dari Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Nial Horan dan Zayn Malik disatukan dalam salah satu sesi grup dan dikukuhkan oleh juri Simon Cowel.



Tepat di hari tersebut para Directioners merayakan usia 7 Tahun debut grup asal London itu dengan sebuah tagar berbunyi #7YearsOfOneDirection di Twitter. Tagar tersebut sukses berada dipuncak yakni Trending Topic World Wide ke-3 dan di Indonesia berada di urutan ke-4.



Perayaan tersebut juga mendapat ucapan dari para member yakni Liam dan Louis yang menulis ucapan syukur dan terima kasih kepada para fans yang masih setia bersama mereka.



"#7YearsOfOneDirection Wow! We've been on an incredible journey. Special thanks to all of our fans for being there ❤️you inspire me everyday," tulis Liam dalam Twitter pada 23 Juli 2017 waktu setempat.



"#7YearsOfOneDirection wow where has the time gone ! All the love to the lads and of course you fans ! Thanks for sticking around :)," tulis Louis



Namun, kini One Direction tinggal bersisa Liam, Harry, Nial dan Louis. Sementara Zayn telah lama memutuskan untuk hengkang yakni pada 25 Maret 2015, tepat di malam konser "On The Road Again Tour in Jakarta" yang digelar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat dengan absennya saat itu.



Sejak memulai debut lewat single What Makes You Beautiful pada 2011, nama mereka kian melambung di seluruh dunia dan sukses mencuri perhatian publik mengingat langkanya boyband internasional. Mereka kemudian meluncurkan album Up All Night dan menutup karier dengan hiatus lewat single History dari album Perfect.