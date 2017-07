Dihujat Gara-Gara Berbikini, Tyas Mirasih Balas Komentar Pedas Netizen

JAKARTA - Aksi Tyas Mirasih di media sosial belum lama ini kembali jadi sorotan netizen. Kali ini, Tyas dikritik lantaran tetap berpose memakai bikini meski telah menyandang status sebagai istri Raiden Soedjono.

Dalam foto yang diposting di laman Instagram pribadinya, Tyas terlihat tampil dengan setelan bikini putih di samping kolam renang. Setelan itu kombinasikan dengan balutan kain hitam berbahan tipis yang semakin menambah aura keseksian Tyas.

"Bikini is like fries. You can't just have one," tulis @tyasmirasih dalam caption.

Terkait kritik yang dilontarkan netizen, sebagian dari mereka menyayangkan aksi Tyas yang tetap mengumbar keseksian dengan statusnya sebagai istri Raiden. Komentar-komentar pedas juga terlihat muncul di postingan tersebut.

"Suaminya kemana? Kok dibolehin," bunyi salah satu komentar netizen.

Keberadaan komentar-komentar tersebut rupanya sukses memancing emosi Tyas. Ia langsung mengambil sikap dengan membalas kalimat-kalimat pedas yang dituliskan netizen.

"Gue perasaan enggak baru sekali post bikini. Hahaha. Baru main IG apa gimana? Jangan norak-norak lah," hardiknya.

Seperti diketahui, Tyas Mirasih memang dikenal sebagai aktris yang kerap mengumbar keseksian di depan publik. Tak hanya memamerkan lekuk tubuhnya, Tyas bahkan dapat dikatakan sering memposting pose mesranya dengan sang suami di atas ranjang.

Kendati demikian, tidak sedikit juga netizen yang tetap melontarkan pujian bagi Tyas. Paras cantik serta lekuk tubuh sempurna menjadi titik fokus perhatian netizen yang sebagian besar berasal dari kaum perempuan.

Tyas Mirasih sejatinya baru saja melangsungkan pernikahan dengan Raiden Soedjono pada Sabtu, 8 Juli 2017. Bertempat di Plataran Cilandak, Jakarta Selatan, Raiden dan Tyas melakukan prosesi akad nikah yang disaksikan oleh keluarga dan para sahabat.