John Heard, Aktor Pemeran Ayah Kevin McAllister di Home Alone Meninggal Dunia

LOS ANGELES - Kabar duka kembali datang dari Hollywood. Baru saja dikejutkan dengan aksi bunuh diri yang dilakukan vokalis Linkin Park, Chester Bennington, publik harus menerima berita sedih usai aktor John Heard yang memerankan ayah Kevin McAllister di film Home Alone dinyatakan meninggal dunia pada Jumat, 21 Juli 2017 waktu setempat.

Diberitakan NBC News, Heard ditemukan sudah tidak bernyawa di salah satu hotel yang berlokasi di kawasan Palo Alto, California. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian Heard. Namun menurut kabar yang beredar di kalangan pewarta lokal, Heard sempat menjalani operasi kecil di bagian punggung di Stanford Medical Centre sekira satu minggu sebelum menghembuskan napas terakhir.

Kematian Heard sendiri diumumkan oleh County of Santa Clara Medical Examiner/Coroner pada Sabtu pagi waktu setempat, 22 Juli 2017. Pengumuman tersebut diikuti dengan pernyataan resmi dari Tammy Hunt selaku manajer Heard, yang meyakini bahwa lelaki berusia 72 tahun itu akan sangat dirindukan usai kepergiannya.

Selain perannya dalam serial Home Alone, Heard semasa hidup juga pernah membintangi beberapa judul film seperti Cat People, After Hours, Big, Beaches, dan Gladiator. Tak hanya tampil sebagai aktor layar lebar, Heard juga sempat tampil di televisi saat bermain di serial Miami Vice dan The Sopranos.

Bahkan dalam film terakhir berjudul The Sopranos, membawa Heard ke ajang penghargaan Emmy Awards sebagai nominator pada 1999.

Karir Heard sebagai aktor sendiri bermula dari panggung Broadway. Lelaki kelahiran Washington DC baru mendapat kesempatan unjuk gigi di industri Hollywood saat tampil dalam film Chilly Scenes of Winter di 1979.

Kabar kematian Heard langsung tersebar luas di kalangan kerabat serta fans. Terlihat di jagat media sosial, ucapan belasungkawa atas kematian sang aktor mulai bermunculan.

"Seorang aktor luar biasa dan juga pria berkarakter manis. Turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan," kata salah seorang fans.

John Heard meninggalkan tiga anak dari tiga pernikahannya. Semasa hidup, Heard pernah membangun biduk rumah tangga dengan Margot Kidder, Sharon Heard dan Lana Pritchard yang kesemuanya berakhir cerai di meja pengadilan. Nama terakhir bahkan hanya tujuh bulan menyandang status sebagai istri Heard usai mengikat janji suci pernikahan pada 2010.