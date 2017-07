OKEZONE MUSIC CHART: Heiza Gagal Geser Red Velvet di Tangga Lagu K-Pop

SEOUL – Girlband termuda SM Entertainment, Red Velvet membuktikan popularitas mereka di ranah K-POP. Comeback pada musim panas lewat mini album Red Flavor, mereka mendapat respons positif dengan hasil apik bertengger di puncak Gaon Chart.

Melihat ranking di Gaon Chart edisi 9-15 Juli 2017, Red Flavor menjadi penguasa baik untuk Digital Singles Ranking maupun Top Download for The Week. Sejak dirilis, Red Flavor sudah di download sebanyak 291,643 kali.

Kesuksesan Red Velvet dengan mini album baru mereka ini tak hanya bisa dilihat dari capaian di Gaon Chart. Pada acara musik mingguan, Irene cs juga berhasil membawa pulang lima trofi dari sejumlah program musik.

Sementara itu, menyusul di bawah Red Velvet adalah solois Heize. Ia berhasil memasukkan dua lagu barunya di top 5 Gaon Chart pekan ini. You, Clouds, Rain yang dinyanyikan bersama Shin Yong Jae berada di posisi runner-up, sementara Don’t You Know yang video klipnya dibintangi oleh Onew ‘SHINee’ ada di peringkat empat.

Sementara itu, Zico dan BLACKPINK melengkapi penghuni lima besar Gaon Chart edisi kali ini. Zico bersama lagu barunya yang berjudul Artist ada di peringkat ketiga, sementara BLACPINK yang comeback setelah hampir setahun lewat single As It’s Your Last berada di posisi lima.

Selain BLACKPINK, YG Entertainment punya wakil lain di Gaon Chart pekan ini. Leader BIGBANG yang tengah comeback solo, G-Dragon masih berhasil masuk dalam daftar top 10 Gaon Chart. Lewat lagu Untitled, 2014, pemilik nama asli Kwon Jiyoung itu duduk di peringkat 10.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 9-15 Juli 2017 seperti dilansir Allkpop:

1. Red Velvet – Red Flavor

2. Heize ft. Shin Yong Jae – You, Clouds, Rain

3. Zico – Artist

4. Heize – Don’t You Know

5. BLACKPINK – As If It’s Your Last

6. MAMAMOO – Yes I Am

7. A PINK – Five

8. Bolppalha4 x 20 Years of Age – We Loved

9. Hwang Chi Yeol – A Daily Song

10. G-Dragon ‘BIGBANG’ – Untitled, 2014