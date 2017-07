OKEZONE MUSIC CHART: Despacito Kokoh Puncaki Tangga Lagu Pekan Ini

LOS ANGELES – Fenomena Despacito masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Bukti terbaru memperlihatkan jika lagu Luis Fonsi dan Daddy Yankee featuring Justin Bieber itu kokoh di puncak Billboard Hot 100 pekan ini.

Dilansir Billboard, lagu Despacito berhasil mempertahankan posisinya sebagai raja chart Billboard Hot 100. Pekan lalu, lagu tersebut juga dinobatkan sebagai pemuncak Billboard. Pekan ini sendiri menandai minggu ke—26 Despacito di chart Billboard.

Bertahannya Despacito di puncak Billboard sejatinya tak terlalu mengejutkan. Apalagi setelah lagu berbahasa Latin ini ditetapkan sebagai lagu yang paling banyak didengarkan secara streaming oleh penikmat musik di seluruh dunia.

Lagu yang bermakna ‘pelan’ dalam bahasa Spanyol itu sudah didengarkan 4,6 miliar kali melalui media streaming. Capaian tersebut tentu membuat Fonsi bangga luar biasa.

“Streaming adalah penghubung untuk pendengar seluruh dunia dan itu membuat musikku bisa mencapai setiap penjuru planet. Ini benar-benar sebuah kehormatan karena Despacito sekarang menjadi salah satu lagu yang paling sering didengarkan secara streaming,” kata Fonsi.

Menyusul di bawah Despacito dalam Billboard Hot 100 adalah Wild Thought dari DJ Khaleed featuring Rihanna. Wild Thought menjadi runner-up di pekan keempatnya setelah minggu lalu nongkrong di peringkat empat.

Yang menarik, Wild Thought duduk di posisi dua setelah menggeser lagu lain DJ Khaleed, yakni I’m the One. Lagu yang dinyanyikan bersama Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper dan Lil Wayne itu harus turun satu peringkat ke ranking tiga pekan ini.

Berada di bawah I’m the One ada lagu baru milik Bruno Mars, That’s What I Like. Setelah sempat berada di puncak tangga lagu, single itu harus berbesar hati menempati peringkat empat di pekan ke-26 Billboard Hot 100.

Menutup top 5 Billboard Hot 100 minggu ini adalah Shape of You dari Ed Sheeran. Solois Inggris ini berhasil mempertahankan peringkatnya minggu lalu.Berikut adalah top 10 Billboard Hot 100 pekan ini:

1. Despacito - Luis Fonsi dan Daddy Yankee featuring Justin Bieber

2. Wild Thought – DJ Khaleed featuring Rihanna

3. I’m the One – DJ Khaleed featuring Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper dan Lil Wayne

4. That’s What I Like – Bruno Mars

5. Shape of You – Ed Sheeran

6. Humbel – Kendrick Lamar

7. Believer – Imagine Dragons

8. There’s Nothing Holding Me Back – Shawn Mendes

9. Unforgettable – French Montana featuring Swae Lee

10. Body Like a Back Road – Sam Hunt