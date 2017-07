Adele Akui Kondisi Depresi Bisa Bikin Lagu Terbaik

JAKARTA - Adele sedang tidak punya mood yang baik untuk menulis lagu untuk album keempat. DJ Fatboy Slim yang bertetangga dengan Adele mengatakan pelantun All I Ask itu sedang merasa kesulitan untuk membuat lirik lagu. Hal itu lantaran dia sedang terlalu senang dengan kehidupan yang dijalaninya saat ini.



Fatboy Slim dan Adele sering merenungkan tentang pasang surut kehidupan bersama-sama. Jadi pria berusia 53 tahun itu sedikit banyak mengetahui apa yang dialami Adele.



“Adele memberitahuku bagaimana dia kesulitan menulis lagu untuk album keempatnya. Dia berkata, 'Saya menulis semua lagu terbaik saya saat saya depresi, dan saya benar-benar bahagia sekarang,” kata Fatboy Slim.



Adele sendiri dikenal dengan lagu-lagunya yang menyayat hati. Album terakhirnya, ‘25’ yang dirilis pada 2015 berhasil menduduki puncak tangga lagu di beberapa negara dan terjual lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia.



Banyak lagu yang dibuatnya ini mendapat tanggapan positif dari penggemarnya. Sebut saja Hello, Send My Love (To Your New Lover) dan Water Under the Bridge.



Dilansir Aceshowbiz, penyanyi berusia 29 tahun itu nampanya meminta penggemarnya untuk sabar dengan materi baru dan bisa jadi fans harus lebih lama mendengarkan album kelanjutan dari 25.



Terlebih saat ini, Adele harus mengistirahatkan suaranya, setelah pita suaranya mengalami masalah. Dalam usaha untuk mengistirahatkan suaranya itu, dia kerap menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan orang lain.