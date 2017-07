FOTO: Selamat, Sammy Simorangkir Resmi Nikahi Viviane Tjeuw

JAKARTA - Kisah cinta Viviane Tjew dan Sammy Simorangkir akhirnya berlabuh ke pelaminan hari ini, Sabtu (22/7/2017) di Pulau Dewata, Bali. Pasangan beda status tersebut sepakat menggelar pesta tertutup dengan dihadiri keluarga dan sahabat terdekat.

Melalui akun instagram pribadinya, Sammy Simorangkir berbahagia kebahagiaan yang menunjukkan potretnya bersama sang istri. Dalam caption, ia menunjukkan keinginannya merajut hidup bersama hingga nyawa berpisah dari raganya.

Ia juga menyiratkan keinginan untuk berjuang bersama melewati rasa suka dan duka dalam kehidupan. Ia berjanji akan membahagiakan sang istri setelah utuh menjadi miliknya.

"Hari ini .... kau selamanya milikku ... dan aku selamanya milikmu ❤️ berjuang bersama .... dan bahagia bersama .... ❤️ #tulangrusuk," tulisnya dalam akun @sammysimorangkir.

Melirik dari hubungan keduanya, Sammy dan presenter Viviane merajut kasih meski keduanya berbeda status. Viviane gagal mempertahankan rumah tangganya dengan Okan Cornelius sedangkan Sammy belum pernah menikah sebelumnya.

Viviane berpisah dari Okan setelah kurang lebih lima tahun membangun rumah tangga. Dari pernikahan yang digelar pada 2010 silam, hadirlah sosok anak bejenis kelamin laki-laki.

Belum diketahui apakah sang mantan suami turut diundang di hari bahagia Viviane kali ini. Sebab, seakan ingin secara hidmat menikmati hari pernikahan, pasangan beda usia ini menggelar acara secara tertutup di Pulau Dewata Bali.

Usai foto diunggah, para penggemar kedua artis ini lantas membanjiri kolom komentar foto yang diunggah. Ucapan selamat atas kebahagiaan keduanya seolah turut dirasakan oleh netizen.

"Congratulations on your wedding day may god bless both of you .....@SammySimorangkir my idol ...," tulis @juliahsandra.

"Happy wedding abaaaaang bahagia selalu Sama ka @viv_viviane Yaaah.. Gbu," sahut lainnya.

Beberapa dari undangan yang hadir dalam pernikahan tersebut adalah Ruth Sahanaya. Tak hanya itu, penampilan spesial juga diberikan oleh Sammy untuk wanita yang kini sah menjadi pendamping hidupnya.

Dari pengakuan manajer Sammy, Eichi, pria berusia 34 tahun itu menyanyikan lagu untuk Viviane. Hari ini juga single berjudul Tulang Rusuk tersebut dirilis.

"Ya, di tengah-tengah pernikahan (Sammy nyanyi). Sehubungan dengan pernikahan itu juga kan singlenya Sammy keluar. Hari ini serentak di seluruh radio. Jadi sesuai banget temanya. Judulnya tulang rusuk," jelasnya saat dihubungi melalui sambungan telefon pada Jumat, 21 Juli 2017.