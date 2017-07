Jadi Korban Pelecehan Seksual, Bagian dari Perjalanan Pahit Chester Bennington

JAKARTA - Kehidupan Chester Bennington bukanlah sebuah dongeng yang bisa diceritakan dengan indah. Kepahitan dan penderitaan mewarnai 41 tahun perjalanan hidup vokalis Linkin Park.



Chester lahir pada 20 Maret 1976 di Phoenix, Arizona, sebagai anak seorang polisi. Dia mengalami masa anak-anak yang sangat keras. Seorang pria tua melecehkannya secara seksual dan memukulinya sejak dia berusia 7 tahun.



“Itu menghancurkan kepercayaan diri saya. Seperti sebagian besar orang, saya terlalu takut untuk mengungkapkannya. Saya tidak mau orang-orang mengira saya gay atau saya bohong. Itu adalah pengalaman yang mengerikan,” papar Chester kepada Metal Hammer seperti dilansir Rolling Stone.



Penderitaan hidupnya tak berhenti di situ saja. Saat dia berusia 11 tahun, orangtuanya bercerai dan dia terpaksa tinggal bersama ayahnya. Dia akhirnya menemukan narkoba, dengan mengonsumsi opium, amphetamine, ganja dan kokain bersama alkohol.



“Saya bisa mengonsumsi asam hingga 11 kali tiap hari. Saya pakai asam itu terlalu banyak asam sampai saya kaget sama masih bisa bicara. Saya menghisap banyak kokain, sedikit sabu dan hanya duduk dan ketakutan. Kemudian saya mengisap opium untuk menenangkan diri. Berat badan saya 49 kilogram. Ibu saya bilang saya seperti orang yang baru keluar Auschwitz (kamp konsentrasi Yahudi). Jadi saya memakai ganja untuk keluar dari narkoba. Tiap kali saya sakau, saya mengisap ganja,” tutur Chester pada 2016 silam.



Setelah sebuah geng menerobos rumah temannya dimana dia biasa memakai narkoba dan memukuli teman-temannya dengan pistol, Chester meninggalkan narkoba pada 1992, meski kecanduan itu kembali muncul pada kehidupannya nanti. Dia kemudian pindah ke Los Angeles, dimana dia ikut audisi band yang akan menjadi Linkin Park.



Sebelum Chester bergabung, band itu awalnya bernama Xero dan dibentuk di Agoura Hills, California, pada 1996, dengan digawangi Mike Shinoda, Brad Delson (gitaris), Dave Farrell (bassist), Rob Bourdon (drummer) dan Joe Hahn (DJ). Setelah Chester—yang sebelumnya menjadi vokalis Grey Daze—menggantikan vokalis asli Xero, Mark Wakefield, lineup Hybrid Theory Linkin Park pun terbentuk.



Hybrid Theory muncul pada puncak meledaknya nu metal dan segera mendominasi chart Billboard, sebagian berkat airplay yang banyak di MTV. Single One Step Closer, Crawling, dan In the End semuanya menduduki peringkat tinggi di chart rock mainstream. In the End juga masuk ke chart lagu pop dengan mencapai peringkat dua dan meraih sertifikasi emas. Crawling membuat band ini mendapatkan Grammy pertama mereka untuk kategori Best Hard Rock Performance.



Album selanjutnya Linkin Park yang dirilis pada 2003, yaitu Meteora, juga menduduki peringkat pertama chart Billboard. Sebagian berkat kesuksesan single platinum mereka, Numb, yang menampilkan teriakan Chester tentang perasaan mematikan dunia.



Kesuksesan ini membawa band itu berkolaborasi dengan Jay-Z pada 2004 denga menghasilkan Collision Course—single nomor satu yang mengolaborasikan Papercut dengan Big Pimpin milik Jay-Z dan One Step Closer dengan 99 Problems. Mash-up Numb dengan Encore memenangkan sebuah Grammy untuk Best Rap/Sung Performance.



Sayang, pada saat kesuksesan awal Linkin Park, Chester kembali kecanduan narkoba. “Tur yang kami jalani di awal, semua orang minum-minum atau memakai narkoba. Saya rasa tidak ada yang waras saat itu,” ujar Mike kepada The Guardian.



Chester berhasil meninggalkan narkoba pada 2006. Dia kemudian merayakan kesembuhannya itu dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk musiknya.



“Jadi alkoholik itu tidak keren. Minum-minuman keras dan jadi orang brengsek itu tidak keren. Menjadi bagian dari pemulihan itu keren. Sebagian besar karya saya adalah refleksi dari apa yang saya alami,” beber Chester kepada Spin pada 2009.

Sebelumnya 1 / 2 Selanjutnya