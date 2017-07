Kim Kardashian Pamer Bagian Intim saat Kencan dengan Kanye West

LOS ANGELES - Kim Kardashian kembali membuat sensasi saat tertangkap kamera memamerkan payudara di depan publik. Momen itu terjadi kala Kim bersantap makan malam dengan sang suami, Kanye West di kawasan Beverly Hills, Jumat, 21 Juli 2017 waktu setempat.



Diberitakan Daily Mail, Kim sebenarnya mengenakan setelan berwarna hitam pada saat itu. Namun, pakaian yang dikenakan berbahan sangat tipis, sehingga payudara bintang Keeping Up With The Kardashians itu tetap terlihat dengan jelas.



Celana yang digunakan Kim juga terlihat memiliki bahan serupa. Hanya saja, Kim tetap menutup bagian pantat serta area sensitifnya dengan hotpants berwarna hitam.



Penampilan Kim malam itu langsung membuat dirinya menjadi sorotan publik maupun para pewarta. Pasalnya, ibu dua orang anak tetap terlihat percaya diri saat meninggalkan restoran dengan model pakaian kontroversial tersebut.



Kendati menjadi sorotan, Kim tampak enggan memedulikan keberadaan para pewarta di sekitarnya. Hal itu tersirat dari ekspresi Kim yang sama sekali tidak menunjukkan senyuman saat memergoki bidikan lensa kamera pewarta.



Kim Kardashian memang dikenal sebagai sosok yang kerap mengumbar keseksian di depan publik. Wanita 36 tahun bahkan cukup sering memamerkan aset tubuhnya di media sosial.



Tak jarang, aksi Kim mengundang komentar pedas dari orang-orang disekitarnya. Beberapa dari mereka menganggap Kim gagal memberikan pengaruh positif sebagai salah satu pelaku industri hiburan.



Bukan hanya dianggap gagal memberikan contoh positif, Kim juga mendapat label sebagai wujud feminisme yang gagal. Para pengamat menilai, kehadiran Kim justru membuat nilai wanita di mata kaum pria terlihat sangat rendah.