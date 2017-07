Putus Asa, Simon Cowell Ingin One Direction Bersatu Kembali

LOS ANGELES – Simon Cowell mulai ingin One Direction segera bersatu kembali. Bos X-Factor, yang label rekamannya menaungi Liam Payne dkk ini ingin One Direction mengakhiri masa hiatus mereka dan menjadi boy band yang lebih besar.



Simon diketahui putus asa ketika mengetahui para personel One Direction memilih untuk memperpanjang masa hiatus mereka. Liam, Louis, Niall, serta Harry juga malah memilih jalur solo ketika One Direction sedang vakum.



“Dia merasa sangat bangga dengan pencapaian Louis dkk selama lebih dari 18 bulan terakhir. Juga saat mereka bersolo karier,” ujar seorang sumber seperti dilansir Contactmusic, Sabtu (22/7/2017).



Kini Simon bertekad untuk membuat boy band yang dibentuknya menjadi lebih bersinar lagi. Pasalnya, para personel One Direction dipastikan telah mendapatkan ilmu dan pengalaman lebih saat menjalani karier solo.



“Simon selalu menganggap band ini sedang beristirahat, bukan bubar, dan walaupun saat ini tidak ada rencana pasti bagi mereka untuk bertemu lagi, ambisi dan keyakinannya mengatakan bahwa anak-anak ini akan bersatu kembali,” lanjutnya.



Sesaat setelah mereka memilih untuk bersolo karier, Harry Styles mengumumkan bahwa dirinya akan merilis solo debut Sign of the Times. Single ini sukses menempati posisi pertama di beberapa tangga lagu. Liam Payne juga tak mau kalah, ia meluncurkan single Strip That Down. Sementara itu Niall Horan merilis lagu berjudul Slow Hands. Louis Tomlinson menjadi member terakhir yang mengeluarkan karyanya.



Meskipun mereka terbilang sukses dengan solo karier-nya, Cowell tetap berharap kesuksesan yang didapat akan semakin mendorong mereka untuk kembali bersama dalam waktu dekat. Sebagai cerminan, pria berusia 57 tahun ini ingin One Direction seperti The Rolling Stones yang sukses baik saat solo maupun band.



“Di mata Simon, contoh terbaik untuk diikuti oleh One Direction adalah The Rolling Stones. Mereka sukses ketika mengerjakan proyek solo mereka sendiri dan kemudia bersatu kembali secara teratur. Inilah impian terakhir Simon untuk One Direction,” pungkas sumber yang sama.