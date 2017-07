Jadi Sejarah Dalam Kariernya, Andhika Pratama Bangga Ngehost di Minute To Win It Indonesia

JAKARTA - Didapuk sebagai host Minute To Win It Indonesia, aktor peran sekaligus presenter Andhika Pratama meluapkan kebahagiannya. Ia tak menyangka dapat tawaran job sebagai presenter tunggal di ajang Minute To Win It Indonesia.

Perdana ngehost di program game show, Andhika rupanya belajar banyak hal. Suami Ussy Sulistiawati itu mulai rutin menonton Minute To Win It yang tayang lebih dulu di luar negeri. Ajang kuis terbesar itu sejatinya memang sudah ditayangkan di 50 negara termasuk Amerika Serikat.

"Ini sejarah dalam karier gua, baru pertama kali bawain acara sendiri dan langsung dipercaya untuk acara besar terus game show lagi. Gua belum pernah bawain game show," ujarnya saat dijumpai di Komplek MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Jumat (21/7/2017).

Ia melanjutkan, "Gua butuh ekstra cari referensi gimana caranya buat acara ini jadi menarik karena sebenernya dari rules permainannya, jenis permainannya itu udah jadi suguhan yang menarik,"

Pria 30 tahun ini pun berusaha agar ajang produksi MNCTV itu dapat terus berjalan dengan lancar. Agar lebih seru, Andhika mengakalinya dengan mengikuti alur acara sesuai dengan para kontestan yang hadir.

"Masing-masing host punya gayanya sendiri. Ada yang sedikit resmi bawainnya, fun, becanda. Jadi ngobrol sama temen-temen produksi mereka menyerahkan pada gue gimana nyamannya ngebawainnya," jelasnya.

"Tapi kalo gua ngebawainnya tergantung si pesertanya. Kan mereka punya story di belakang alesan mereka maju ke panggung Minute To Win It, saya menyesuaikan diri mau giring acara ini ke arah mana," tambahnya.

Bintang The Butterfly itu pun mengungkapkan akan terus mendukung para kontestan agar dapat menyelesaikan semua tantangan dengan sempurna. Ia juga akan berperan sebagai pengingat soal detik tersisa disetiap tantangan.

"Yang jelas saya berdiri sebagai host, berdiri di samping peserta, selalu support peserta supaya bisa melangkah sejauh mungkin. Tapi saya enggak segan-segan juga mengingatkan ini gambling, berisiko gitu," tuturnya.

Minute To Win It Indonesia sendiri sudah tayang sejak 17 Juli 2017. Program terbaru MNCTV itu meraih rating share yang cukup membanggakan saat tayang perdana. Program game show terbesar di dunia ini dijadwalkan akan disiarkan setiap Senin pukul 16.30 WIB.