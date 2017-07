Bukti Borosnya Seorang Johnny Depp Diungkap di Persidangan, Nominalnya Bikin Terbelalak

LOS ANGELES - Bukti pemborosan Johnny Depp akhirnya diungkap di persidangan. Diberitakan Fox News, tuduhan Depp atas aksi pemborosan yang ditujukan pada mantan perusahaan pengelola keuangannya, The Mandel Company tidak terbukti usai sang pemilik, Joel menunjukkan daftar pengeluaran sang aktor.

Tertulis dalam daftar pengeluaran tersebut, Depp terbukti menghamburkan uang untuk kepentingan pribadi. Selama satu bulan, Depp menggelontorkan dana sebesar 500.000 US Dollar untuk biaya sewa gudang penyimpanan koleksi pribadi. Di bulan yang sama, Depp juga terbukti membeli sejumlah produk keluaran Prada sebesar 17.000 US Dollar serta sofa seharga 7.000 US Dollar untuk hadiah ulang tahun putrinya.

Sebagai tambahan, Depp juga disebut-sebut telah menyetujui gaji sebesar 123.000 US Dollar untuk para pramusaji saat menggelar pesta pernikahan mewah dengan Amber Heard di pulau pribadinya. Tak cukup sampai disitu, busana rancangan Tom Ford seharga 7.000 US Dollar yang dikenakan dalam pesta kabarnya juga dicantumkan dalam tagihan kartu kredit Depp.

Seperti diketahui, Depp saat ini memang tengah berseteru dengan The Mandel Company di meja hijau. Konflik tersebut berawal saat Depp menggugat Joel Mandel pada Januari 2017.

Dalam berkas gugatan, Depp menuduh perusahaan yang dikelola Joel telah membuatnya bangkrut lantaran tidak dapat menekan biaya yang setiap bulan ia gelontorkan. Kala itu, Depp juga menuntut ganti rugi sebesar 25 juta US Dollar kepada Joel.

Menanggapi tuduhan Depp, Joel langsung mengajukan gugatan balik. Pada gugatan tersebut, Joel menyatakan bahwa pihaknya telah memperingatkan Depp untuk meninggalkan gaya hidup mewah yang ia jalani.

Kendati demikian, Depp sama sekali tidak mempedulikan masukan tersebut dan tetap melakukan pemborosan. Menurut data yang ditampilkan Joel, Depp terbukti masih menghabiskan dana sebesar 2 juta US Dollar dalam satu bulan.

Konflik dengan The Mandel Company membuat Johnny Depp terseret perkara hukum selama dua tahun berturut-turut. Sebelumnya, Depp sudah lebih dulu menghadapi persidangan saat Amber Heard mengajukan gugatan cerai di 2016.