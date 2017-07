Berjuang Lawan Depresi, Konser Terakhir Chester Bennington Bikin Merinding

Chester Bennington (Foto: The Sun)

LOS ANGELES – Masih sulit dipercaya jika Chester Bennington ditemukan dalam keadaan tak bernyawa pada Kamis 20 Juli 2017. Menyusul kematian Chester yang begitu mendadak, vide-video lawas penampilan Chester bersama Linkin Park pun langsung bermunculan lagi.

Video yang paling menarik tentu saja yang berisi penampilan terakhir Chester bersama Linkin Park sebelum ia bunuh diri. Awal Juli ini, Chester dan Linkin Park memang sempat manggung di Inggris.

Linkin Park tampil di Birmingham, Inggris pada 6 Juli dalam rangkaian tur untuk mempromosikan album “One More Light”. Dalam konser itu, dua lagu terakhir yang dinyanyikan oleh Chester adalah Papercut dan Bleed It Out.

Dalam video yang diabadikan oleh fans, Chester terlihat tampil penuh semangat seperti biasanya. Tanpa mengenakan kaos dan hanya memakai celana panjang hitam, Chester menghibur fans setianya.

Tak ada yang menyangka jika itu akan menjadi konser terakhir Linkin Park bersama sang vokalis. Padahal, 27 Juli nanti mereka seharusnya pergi ke Mansfield, Massachusetts sebagai bagian dari rangkaian tur ini.

Kenangan aksi panggung terakhir Chester bersama Linkin Park di depan penggemar mereka juga terpampang di Instagram suami Talinda Bentley ini. Pada 7 Juli lalu usai konser di Birmingham, Chester memposting fotonya di hadapan ribuan penggemar.

“Birmingham, UK #OneMoreLight,” tulis Chester singkat.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Chester ditemukan meninggal di rumahnya pada Kamis 20 Juni 2017 pagi. Chester diyakini mengakhiri sendiri hidupnya dengan cara gantung diri karena tak tahan melawan depresi yang sudah lama dirasakannya. Sepanjang hidupnya, Chester memang sering bercerita tentang bagaimana ia berjuang melawan berbagai hal negatif, mulai dari kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang hingga trauma setelah menjadi korban pelecehan seksual ketika dia masih kecil dulu.

Ironisnya, Chester bunuh diri di hari yang sama dengan perayaan ulang tahun sahabatnya, almarhum Chris Cornell dan beberapa jam setelah Linkin Park merilis video klip terbaru mereka, Talking to Myself. Lirik lagu ini ditulis sendiri oleh Chester dengan menggunakan sudut pandang sang istri yang tahu bagaimana ia berjuang melawan depresi.