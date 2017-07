Gagal Akan Sepanggung dengan Chester Bennington, Ekspresi Taka 'One Ok Rock' Hilang

Taka One Ok Rock (Foto: Instagram)

JAKARTA - Kepedihan meninggalnya Chester Bennington turut dirasakan oleh Taka 'One Ok Rock'. Pelantun Boms Away tersebut mengungkapkan rasa dukanya lewat dua potret unggahan di akun Instagram pribadinya.

Bagi pria 29 tahun ini menuliskan ekspresi terkejutnya ketika mendengar kabar tersebut. Kekagetannya timbul setelah mengingat apa yang telah dijadwalkan sebelumnya yakni bahwa ia dan bandnya akan ikut terlibat dalam tur konser Linkin Park di Amerika.

Tak hanya itu, Taka menuliskan bahwa ia seperti kehilangan sosok inspirasi bermusiknya.

"Tak ada kata yang bisa mengekspresikan apa yang aku rasakan hari ini. Aku tak percaya, seharusnya kita bertemu beberapa hari lagi. Kamu adalah inspirasi bagiku dan banyak orang .... dan menjadi alasan kami membentuk band. Aku turut berduka untuk keluarga, teman-teman, teman band, dan orang yang disayangi. Kamu akan selalu dirindukan. RIP," tulisnya pada Jumat (21/7/2017).

One Ok Rock bersama rapper Machine Gunkelly rencananya akan menjadi bintang tamu dalam "Linkin Park : One More Light Tour'" yang digelar pada 27 Juli, 1,2 dan 5 Agustus 2017.



Tak sampai situ saja, pemilik nama lengkap Takahiro Moriuchi tersebut kembali mengunggah potret gemas saat ia dipertemukan dengan Chester pada beberapa bulan lalu.



Pria kelahiran California tersebut tampak bersandar manja di pundak Taka yang terlihat kaku.



"Kamu akan selalu ada di sini, di hatiku. Terima kasih untuk semuanya," tulis Taka pada unggahan selanjutnya.

Setelah ditelisik, potret tersebut diambil saat ia berkesempatan menjadi model cover untuk majalah musik Jepang "Rockin' On". Tak sendiri, ia turut disejajarkan dengan idolanya yaitu Chester Bennington dan Mike Shinoda.

Chester Bennington meninggal dunia pada Kamis, 20 Juli 2017 pukul 09.01 waktu setempat di kediamannya yang terletak di kawasan Los Angeles akibat bunuh diri. Nyawanya ditemukan terkujur kaku dalam kondisi gantung diri diduga akibat depresi yang kerap kali diwartakan soal dirinya.



Kabar ini tak hanya menjadi duka bagi keluarga dan member Linkin Park, melainkan industri musik dunia mengingat namanya patut di perhitungkan sebagai rocker, baik para musisi dunia hingga penggemar. Terkait jadwal turnya bersama Linkin Park masih belum diberi kejelasan lebih lanjut.