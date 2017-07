Masa Lalu Kelam Chester Bennington, Rahasia di Balik Lirik Sensasional Linkin Park

LOS ANGELES – Bagi jutaan kaum millennial penggemar Linkin Park, berita tewasnya sang frontman, Chester Bennington, tentu berdampak besar. Melalui album Hybrid Theory yang dirilis pada tahun 2000, Linkin Park menjadi sensasi dalam industri musik dunia.

Lirik-lirik penuh makna yang dicipta oleh Bennington telah membantu banyak remaja pada masa itu untuk memerangi persoalan mereka. Tentu, lirik-lirik itu tak datang dengan sendirinya. Pengalaman masa lalu tampaknya sangat membantu lelaki 41 tahun itu untuk menghasilkan sejumlah karya hits.

Pada 2008, lelaki kelahiran Arizona, Amerika Serikat, itu sempat membuat pengakuan mengejutkan. Kepada majalah Kerrang, dia mengungkapkan, pernah mengalami pelecehan seksual saat berusia 7 tahun. Pelakunya, menurut dia, adalah seorang teman yang lebih tua darinya.

“Berawal dari sentuhan penasaran, dia kemudian memukuli dan memaksaku untuk melakukan hal-hal yang tak ingin ku lakukan. Kejadian itu membuat rasa percaya diriku hancur. Aku diam dan menyimpan masalah itu selama enam tahun,” katanya.

Selama itu, Bennington mengaku, takut akan terjadi sesuatu jika dia membuka mulutnya. “Aku tak mau orang menilaiku sebagai homoseksual atau berbohong tentang kejadian itu. Jujur, itu pengalaman yang sangat mengerikan.”

Tak hanya pelecehan seksual, Bennington kemudian harus menghadapi perpisahan kedua orangtua pada usia 11 tahun. Di bawah pengasuhan sang ayah yang berprofesi sebagai polis, dia dipaksa mandiri.

“Bagiku, itu masa-masa terburuk dalam hidupku. Aku benci semua anggota kelaurgaku. Aku merasa dicampakkan oleh ayah dan ibuku di usia yang masih sangat muda,” katanya.

Meski kasus pelecehan seksual itu dapat diselesaikan ketika dia berusia 13 tahun, namun kejadian itu sangat membekas bagi Bennington. Pada akhirnya kejadian itu membawanya bergelut intim dengan alkohol dan obat-obatan terlarang.

Tahun lalu, kepada Metal Hammer, dia mengakui, menyuntikkan 11 kali Lysergic Acid Diethalamide (LSD) dalam sehari. Mengejutkannya, dengan LSD sebanyak itu, Bennington masih bisa bicara layaknya orang normal. Tak hanya LSD, dia juga mengisap kokain dan ekstasi dalam masa-masa kelamnya.

Kini, Chester Bennington telah beristirahat dengan tenang. Di balik semua perjuangan dan kehidupan pribadinya yang kelam, Chester selalu menuliskan sebuah harapan di dalam lirik lagunya, terutama dalam One More Light.

"We all fall down/ We live somehow/ We learn what doesn't kill us makes us stronger."