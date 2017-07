FOTO: Ikut Berduka, Rizal 'Armada' Sebut Chester Bennington Sosok Inspirasi

JAKARTA - Kabar duka tengah menyelimuti industri musik dunia. Salah satu tokoh band rock kenamaan tutup usia pada Kamis, 20 Juli 2017 pagi hari 09.01 waktu setempat yaitu Chester Bennington. Sebagai fans, Rizal vokalis Armada pun menyatakan dukanya.

Vokalis band Linkin Park tersebut diduga akibat bunuh diri dengan ditemukan tak bernyawa gantung diri di kediamannya yang terletak di Los Angeles. Dugaan kuat mengatakan bahwa keputusan Chester tutup usia di angka 41 tahun akibat depresi, namun belum ada rilis resmi dari pihak Kepolisian.

Ini bukan kabar depresi pertama yang dialami oleh ayah enak anam tersebut. Sebelumnya ia pernah mengalami hal serupa bahkan dibarengi dengan kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang.

Kesedihan akibat meninggalnya pelantun Leave Out of the Rest itu turut dirasakan vokalis band Armada, Rizal. Pelantun Asal Kau Bahagia tersebut mengunggah ungkapan dukanya lewat akun Instagram pribadi, pada Jumat (21/7/2017).

"One of the best. Terima kasih untuk semua inspirasinya. My child hero #ripchester," tulis Rizal.

Tak hanya Rizal, sejumlah fans di media sosial yang menjadi pengikut akunnya turut meninggalkan komentar sedih karena kehilangan sosok idola.

"Inspirasi banyak orang, terima kasih karya2nya," tulis @anjarrifiani.

"Gak nyangka loh bang. Mulai jamanku masih SD udah kenal musiknya," tulis @iskandardzulkarnain.

"Vocalis legend," tambah @monicaisme.

Tewasnya Chester akibat bunuh diri meninggalkan duka mendalam yang dirasakan keluarga, anak, serta istri Talinda Bentley. Pria yang lahir pada 1976 itu turut meninggalkan sahabat dalam band Linkin Park yang telah mengarungi karier bersama sejak 2000.