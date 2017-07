Tolak Tawaran Film Witch, Lee Jong Suk Siap Jalani Wamil

SEOUL – 2017 tampaknya menjadi tahun dimana banyak aktor tampan berbakat yang memutuskan pergi wajib militer (wamil). Setelah Joo Won, Lee Min Ho, Ji Chang Wook, kini tersiar kabar jika Lee Jong Suk juga akan segera masuk kamp militer.

Kabar akan wamilnya Jong Suk beredar setelah sahabat Kim Woo Bin ini menolak tawaran membintangi film Witch. YG Entertainment selaku agensi beralasan jika Jong Suk menolak pinangan Witch karena ia ingin beristirahat setelah syuting drama sejak tahun lalu.

“Lee Jong Suk sudah bekerja tanpa henti, jadi dia memutuskan untuk beristirahat sebentar dan tak tampil di film itu,” kata YG Entertainment seperti diberitakan oleh Soompi.

Meski penjelasan kenapa Jong Suk menolak Witch sudah jelas dari penuturan YG, tapi publik berpandangan lain. Banyak pihak menebak jika alasan Jong Suk menolak mengambil proyek layar lebarnya itu adalah karena dia akan segera wamil.

Tapi rumor wamil tersebut langsung dibantah oleh YG. Agensi yang juga menaungi BIGBANG dan BLACKPINK ini mengatakan jika tanggal wamil Jong Suk belum ditentukan meskipun dia memang sudah mendapat surat perintah untuk wamil.

“Memang benar jika surat perintah untuk pendaftaran wamil telah datang. Tapi, waktu pasti wamilnya masih belum ditentukan,” jelas YG dilansir Allkpop.

YG menutup pengumumannya dengan berkata, “Terlepas dari isu wamil, sang aktor (Lee Jong Suk) hanya ingin beristirahat dan oleh karena itu memutuskan tak ambil bagian dalam film itu.”

Terlepas dari benar tidaknya isu wamil tersebut, Jong Suk memang berhak untuk istirahat. Sejak tahun lalu, Jong Suk diketahui hampir tak istirahat sama sekali. Setelah sukses kembali ke layar kaca lewat drama W di pertengahan 2016, Jong Suk langsung menerima ajakan bermain serial While You Were Sleeping.

Dalam drama romantis tersebut, Jong Suk dipasangkan dengan Suzy ‘miss A’. Syuting drama yang akan tayang September mendatang itu telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Setelah hampir dua tahun terus syuting drama yang memakan waktu berbulan-bulan, pantas kiranya jika kini Jong Suk memutuskan untuk rehat sejenak.