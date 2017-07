Fans Linkin Park Berduka, #RIPChesterBennington Jadi Trending

LOS ANGELES – Meninggalnya Chester Bennington benar-benar mengejutkan dunia. Kepergian sang vokalis yang mengakhiri hidup dengan gantung diri menjadi duka dunia mengingat pengaruh besar yang dimiliki bapak enam anak itu bersama bandnya, Linkin Park.

Linkin Park sendiri langsung memberikan tribute singkat untuk sang vokalis di media sosial mereka. Lewat Twitter, grup pelantun Not Alone itu mengunggah foto Chester saat di atas panggung dengan cahaya ponsel dari penggemar di sekelilingnya sebagai latar belakang.

Tweet tersebut langsung mendapat ribuan komentar dan ratusan ribu likes. Di komentar, banyak yang menyertakan foto Chester bersama sang sahabat, Chris Cornell yang diketahui juga meninggal dengan cara bunuh diri Mei 2017 lalu.

“Chester dan senyumnya sekarang ada di surga dengan temannya, Chris Cornell. RIP,” komentar @MiniMike_.

“Sampai bertemu lagi di sisi lain (dunia)!! Terbanglah tinggi! Legenda-legenda yang pergi terlalu cepat!” sahut @UlysiaBlades sambil memposting foto Chester dan Chris berpelukan di atas panggung.

Hashtag #RIPChesterBennington Jadi Trending Twitter

Sementara itu trending topic media sosial terutama Twitter langsung menema, orang-orang dari seluruh dunia mengungkapkan duka dan rasa tak percaya mereka dengan berita kematian Chester. Banyak yang menulis kepergian Chester untuk selama-lamanya terlalu dini.

“Band yang mempengaruhi satu generasi dan membuat masa mereka luar biasa. Esensimu ada di antara bintang-bintang. Legenda,” tulis @Zappyy999 dengan menyertakan foto Chester yang bertuliskan, ‘When life leaves us blind, love keeps us blind’.

“Kau akan amat sangat dirindukan. Satu lagi legenda yang pergi terlalu cepat,” sambung @shorttripper.

Tak hanya itu, mereka yang tumbuh besar dengan mendengarkan musik-musik Linkin Park menyebut Chester sebagai penyelamat hidup mereka. Lirik-lirik lagu ciptaan Chester acap kali membuat pendengar kembali semangat menjalani hidup.

“Rest in Peace Chester. Kau telah mengubah kehidupan banyak orang lewat musik, kehidupan, dan perjuanganmu. Kau akan sangat dirindukan,” tambah @MaskettaBen.

Seperti yang sudah diketahui, Chester ditemukan tak bernyawa usai gantung diri di rumahnya di kawasan Palos Verdes Estate, Los Angeles. Pelantun Not Alone itu mengakhiri hidupnya sendiri di usia 41 tahun.

Masih belum diketahui pasti apa penyebab Chester gantung diri. Tapi banyak yang meyakini jika Chester mengakhiri hidupnya lantaran gagal melawan depresi yang dirasakannya selama ini.

Ironisnya, Chester mengakhiri hidupnya di hari yang sama dengan perilisan video klip terbaru Linkin Park, Talking to Myself. Lirik lagu tersebut ditulis sendiri oleh Chester dengan mengambil sudut pandang sang istri, Talinda Bentley yang menyaksikan bagaimana Chester berjuang melawan setan dalam dirinya.