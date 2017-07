Ikut Tes Kepribadian, Kim Kardashian Sangat Terkejut dengan Hasilnya

LOS ANGELES - Kim Kardashian baru-baru ini mengikuti sebuah tes kepribadian online. Dalam tes tersebut, peserta diharuskan menjawab sejumlah pertanyaan dari beberapa kategori, seperti makanan ringan favorit, tipe sepatu kesukaan, jenis hewan peliharaan yang dimiliki, warna cat kuku favorit, dan moda transportasi yang paling sering dipilih.

Dari tes tersebut, Kim rupanya mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan. Diberitakan Dailymail, wanita 36 tahun dianggap memiliki kepribadian yang lebih menyerupai karakter Chrissy Teigen dibanding dirinya sendiri.

"Kamu sangat mirip dengan Chrissy. Liar, pecandu pesta, dan tidak pernah menutupi apa yang ada dalam pikirannya. Kamu memiliki hati yang besar dan sangat loyal dengan orang-orang yang peduli kepadamu. Selera fashionmu juga sangat tinggi. Hampir semua orang menyayangimu. Kalaupun tidak, siapa yang peduli?," bunyi hasil tes yang diposting Kim Kardashian dalam laman Twitter pribadinya.

Melihat hasil tes kepribadian yang ia ikuti, Kim Kardashian sempat dibuat terkejut. Hal itu terlihat dalam caption Kim saat memposting hasil screenshot tes tersebut. "Tunggu dulu, aku dianggap mirip @chrissyteigen," cuit bintang Keeping Up With The Kardashians.

Sementara itu, Kim yang data kepribadiannya juga masuk dalam tes tersebut digambarkan sebagai sosok yang manis, stylish, dan pecinta hal-hal berbau positif dalam hidup. Kim juga disebut memiliki kemampuan berbisnis yang baik serta gigih dalam mengamati peluang untuk mengembangkan usaha yang ia kelola. Terakhir, Kim juga dianggap memiliki banyak musuh dengan kepribadian yang ia tunjukkan dalam beberapa tahun belakangan.

Meski sempat terkejut dengan hasil tes kepribadian yang ia ikuti, Kim sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Pasalnya, istri Kanye West tersebut memang berteman akrab dengan Chrissy di dunia nyata.

Saat ini, keduanya bahkan diketahui tengah menggodok rencana untuk menjalankan klub buku secara bersama. Kabar tersebut diungkap sendiri oleh Kim lewat salah satu cuitannya di laman Twitter medio Februari 2017.

Jauh sebelum rencana pembentukan klub buku dicanangkan, pertemanan Kim dan Chrissy sudah sangat terasa kala model 31 tahun berbicara tentang keresahan sahabatnya pada 2016 lalu. Kala itu, Chrissy dengan tegas menyatakan siap menggantikan posisi Kim untuk menjalani proses kehamilan jika ia kelak ingin memiliki anak ketiga.

Seperti diketahui, Kim telah dikaruniai dua orang anak dari pernikahannya dengan Kanye. Anak pertama Kim, Saint West lahir di 2013, yang kemudian disusul dengan kelahiran sang adik, North pada 2015.