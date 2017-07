Terinspirasi Gaya Bermusik Arctic Monkeys, Louis Tomlinson Resmi Rilis Single Baru

LOS ANGELES – Penyanyi Louis Tomlinson kini mulai menjalani aktivitas barunya sebagai penyanyi solo. Seperti diketahui, selama masa hiatus para personel One Direction, termasuk Tomlinson, memilih melakukan kegiatan masing-masing.

Hari ini (21/7/2017), Tomlinson merilis single baru berjudul Back to You yang mana ia berkolaborasi dengan penyanyi Amerika, Bebe Rexha. Musisi 25 tahun itu mengakui, lagunya tersebut banyak terinspirasi dari band asal Inggris, Arctic Monkeys.

“Karena aku berasal dari area utara, aku tumbuh dengan pengaruh sejumlah band kenamaan, seperti Arctic Monkeys dan Oasis. Cara mereka menceritakan sebuah kisah terasa sangat mudah, nyata, jujur, dan langsung ke intinya,” ungkapnya seperti diwartakan NME.

Gaya Arctic Monkeys dalam mencipta lagu inilah yang diaplikasikan Tomlinson dalam memproduksi album solonya. “Sekali lagi, itulah mengapa band seperti Arctic Monkeys sangat hebat. Mereka tidak mengerjakan lagu berdasarkan naskah atau matematika atau sains. Mereka hanya menuturkan apa yang mereka rasakan. Jika tidak mendapatkan rimanya, tak masalah. Jika terdengar aneh sekalipun tak masalah,” katanya.

Back to You merupakan single kedua Tomlinson setelah One Direction mengumumkan masa vakumnya. Sebelum ini, ia juga menyumbang suaranya dalam Just Hold On yang mana ia berkolaborasi dengan Steve Aoki.

Lagu tersebut terbilang sukses dan berhasil menempati sejumlah tangga musik mancanegara. Di tanah kelahiran Tomlinson, Just Hold On bahkan pernah menempati peringkat kedua tangga lagu Inggris.

Sama halnya seperti Tomlinson, tiga personel One Direction lainnya: Liam Payne, Niall Horan, dan Harry Styles, pun sukses dengan proyek solo masing-masing. Meski masih bermain aman dalam zona pop, karakter suara mereka terasa lebih kuat ketika harus bernyanyi solo.

Hebatnya lagi, selain bernyanyi, Harry Styles juga mencoba peruntungannya di dunia film dengan memulai debutnya dalam Dunkirk. Film beranggaran USD150 juta yang merupakan arahan sutradara ternama Christopher Nolan itu, terbilang epik dengan menghadirkan setting Perang Dunia II.