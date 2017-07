Niall Horan Sanjung Tinggi Bakat Louis Tomlinson yang Hidupkan Kualitas One Direction

LOS ANGELES - Niall Horan baru-baru ini melontarkan pujian untuk salah satu rekannya di One Direction, Louis Tomlinson. Diberitakan EOnline, Niall menganggap Louis sebagai sosok vital dalam grup bentukan Simon Cowell tersebut.

"One Direction akan hilang arah jika tidak ada Louis di dalamnya. Dia sangat mengagumkan," ucap Niall.

Pandangan Niall tentang pentingnya keberadaan Louis di One Direction ternyata justru berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh lelaki 25 tahun. Dalam sebuah sesi wawancara dengan salah satu media lokal, Louis malah merasa dirinya tidak mendapat tempat jika dibandingkan dengan empat pria bertalenta lain di One Direction.

"Apa yang seharusnya aku lakukan untuk berkontribusi disini?," kata Louis saat menggambarkan apa yang ia rasakan ketika tampil bersama rekan-rekannya diatas panggung.

Di kesempatan yang sama, Louis justru balik melemparkan pujian terhadap keempat personel One Direction, termasuk Zayn Malik yang memutuskan bersolo karir di 2015.

Louis menganggap Liam Payne dan Harry Styles memiliki kelebihan dalam aksi panggung mereka yang enerjik. Sementara untuk Niall, Louis mengaku terkesan dengan bakatnya dalam menampilkan karakter pria idaman bagi setiap wanita. Dan untuk Zayn, Louis memberikan pujian setinggi langit atas kualitas vokal sempurna yang ia miliki.

One Direction sendiri diketahui telah memutuskan untuk hiatus di 2016 lalu. Keempat personel grup jebolan ajang X-Factor itu kini memilih fokus bersolo karir serta mencoba peruntungan di bidang lain.

One Direction berdiri sejak tujuh tahun lalu, atau tepatnya pada 2010. Album pertama One Direction dirilis pada 2011 dengan judul Up All Night, yang kemudian disusul Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) dan Made In The A.M. (2015).