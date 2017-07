Perjelas Hubungan dengan Tupac Shakur, Jada Pinkett Smith Akui Pernah Jadi Pengedar Narkoba

LOS ANGELES – Identik dengan imej supermom dari dua anak remajanya, aktris Jada Pinkett Smith membocorkan rahasia kelam masa lalunya sebagai pengedar narkoba. Hal itu terungkap dalam wawancaranya dengan Sway in the Morning, pada 19 Juli 2017.

Pinkett mengatakan, statusnya sebagai pengedar narkoba berhubungan dengan mendiang Tupac Shakur. “Selama ini aku memang belum berkata jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara kami,” tuturnya seperti dilansir dari Daily Mail.

“Saat pertama kali aku berkenalan dengan Pac (nama kecil sang rapper dari Pinkett), aku adalah seorang pengedar narkoba. Begitulah semuanya bermula,” katanya. Namun, Pinkett enggan membocorkan lebih jauh mengenai statusnya sebagai pengedar narkoba, karena akan dituangkannya dalam sebuah buku biografi.

(Tupac Shakur dan Jada Pinkett Smith. Foto: Twitter)

Medio ’90-an, persahabatan Shakur dan Pinkett sempat menjadi buah bibir di industri hiburan. Status hubungan keduanya kemudian kembali diulik, setelah film biografi Shakur berjudul All Eyez on Me dirilis pertengahan Juni silam.

Namun, perempuan 45 tahun itu mengaku kecewa tentang bagaimana sutradara Benny Boom menggambarkan hubungannya dengan Shakur dalam film tersebut. Dalam kicauannya di Twitter bulan lalu, Pinkett menjelaskan, bahwa hubungannya dengan Pac sebenarnya sangat menyedihkan.

“Banyak orang mengira kami pacaran. Tapi kami tak seperti itu. Kalau saya bisa mendeskripsikan hubungan kami, saya dan Pac saling mendukung satu sama lain dalam kesulitan. Dia adalah orang yang selalu mendukungku, bahkan saat terburuk dalam hidupku,” katanya.

Dia menambahkan, ada banyak hal dalam hubungannya dengan Shakur yang tak bisa dibagikan ke publik karena sejumlah alasan. “Namun aku memutuskan untuk meluruskan hubungan kami karena itu penting bagiku. Bahwa pada dasarnya kami adalah sahabat yang saling menguatkan satu sama lain untuk bisa bertahan hidup.”

Seperti diketahui, pelantun Hit Em Up itu tewas tertembak pada 7 September 1996, di Las Vegas, Nevada, setahun sebelum Pinkett dipinang aktor Will Smith. Dia meninggal pada usia 25 tahun dan penembaknya tak pernah tertangkap hingga saat ini.