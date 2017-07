Ben Affleck dan Lindsay Shookus Kepergok Check Out dari Hotel

LOS ANGELES – Ben Affleck dan kekasihnya, Lindsay Shookus terlihat bersama minggu ini. Rabu 19 Juli 2017 malam, Ben dan Lindsay kepergok meninggalkan salah satu hotel mewah di kawasan New York bersama-sama.

Seperti yang diwartakan Dailymail, Ben dan Lindsay terlihat meninggalkan hotel dengan masing-masing membawa tas besar. Ben yang memakai bomber jacket dan memanggul tas hitamnya terlihat berjalan di depan Lindsay.

Ben lantas berdiri menunggu Lindsay sebelum naik ke mobil yang sudah menunggu mereka. Saat sang kekasih melangkah masuk ke dalam mobil dengan satu tangan membawa handbag, Ben berdiri di belakang mengawasi Lindsay.

Ben dan Lindsay terlihat check out dari hotel setelah pada sore harinya keduanya tertangkap kamera paparazzi sedang jalan-jalan bersama. Lindsay dan pemain Batman vs Superman tersebut menghabiskan waktu di jalanan New York sambil menikmati iced coffee pada hari itu.

Hubungan asmara antara Ben dan Lindsay baru terungkap awal bulan ini. Meski baru terungkap, tapi sejumlah sumber mengatakan jika sebenarnya Ben dan Lindsay sudah diam-diam pacaran sejak 2015 lalu.

Lindsay bahkan disebut sebagai penyebab kandasnya rumah tangga Ben dan Jennifer Garner yang sudah terjalin selama 10 tahun. Jen disebut-sebut tahu perselingkuhan Ben dengan Lindsay dan pernah melabrak sang produser.

Tapi semua kabar tersebut dibantah. Beberapa orang dekat Ben mengatakan jika sang aktor memang sudah kenal lama dengan Lindsay tapi hubungan asmara mereka baru dimulai belum lama ini. Kedekatan mereka bermula setelah Ben bertemu Lindsay saat ia menjadi bintang tamu di program SNL yang diproduserinya.

“Ben tampil di SNL selama lima kali dan telah bertemu Lindsay saat tampil di acara itu. Ini memang masih tahap awal hubungan tapi mereka sangat bahagia bersama,” ujar seorang sumber yang dekat dengan Ben kepada Entertainment Tonight.

Sumber lain juga membantah jika Lindsay adalah ornag ketiga dalam rumah tangga Ben dan Jen. “Lindsay bukanlah penyebab berakhirnya pernikahan mereka (Ben dan Jen). Mereka punya banyak masalah lain,” papar narasumber.