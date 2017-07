Penyebab Kematian Mantan Pacar Awkarin Akhirnya Terungkap

JAKARTA – Dua hari lalu, dunia maya Indonesia dikejutkan dengan kabar meninggalkan CEO Takis Management, Oka Mahendra Putra. Selain sebagai CEO, Oka juga dikenal sebagai mantan kekasih selebgram kontroversial, Karin Novilda atau akrab disapa Awkarin.

Berbagai rumor menyebar terkait penyebab kematian Oka. Ada yang mengatakan bahwa Oka meninggal karena bunuh diri dan meminum sianida akibat terlilit utang besar.

Namun, sang ayah akhirnya membantah rumor yang mengatakan bahwa anaknya bunuh diri. Oka meninggal dunia setelah dirinya sakit dan jarang makan selama dua bulan terakhir.

“Ya sakit, dua bulan enggak mau makan. Makannya sedikit sekali. Dua bulan di rumah sakit makannya sedikit sekali. Itu saja,” ungkap sang ayah kepada awak media.

Kesedihan jelas dirasakan oleh Awkarin setelah mendengar kabar kematian Oka. Pasalnya, Oka adalah mantan kekasih Karin yang terakhir dan mereka dikabarkan putus seiringan dengan ditutupnya Takis Management beberapa bulan lalu.

Apalagi Karin dan Oka sering berbagi kemesraan saat masih bersama. Bahkan mereka memiliki anjing kecil kesayangan bernama Quavo.

Awkarin sendiri dalam dua hari terakhir ini kerap mengunggah postingan-postingan sedih di akun Instagram-nya. Ia juga tidak turun langsung saat Oka dimakamkan dengan alasan tidak kuat untuk melihatnya.

“Maafin Karin ulang tahun kamu Karin cuma bisa kasih Al Fatihah, Yasin, dan bunga mawar kesayangan kamu. I’m sorry for not being there at your last days. Karin, Quavo, mama papa kamu, teman-teman kamu bakal kangen banget. See you on the other side, sweetheart,” tulis Karin di salah satu unggahan foto makam Oka.

Merasa sangat kehilangan, Karin mengunggah banyak video-video kenangan dirinya saat sedang bersama Oka. Karin mengunggah empat buah video pendek dan salah satunya adalah ketika Oka menempelkan koyo untuk Karin di dalam mobil.

Beberapa netizen mungkin menganggap Oka bunuh diri karena terlilit utang juga akibat dari postingan Awkarin beberapa waktu lalu. Saat itu melalui Instagram Story, Awkarin mengumumkan bahwa dirinya telah keluar dari Takis Management. Ia pun menyesalkan perlakuan Takis yang tidak kunjung membayarkan gajinya.

Kini Oka telah beristirahat dengan tenang di San Diego Hills Karawang, Jawa Barat. Rest In Peace, Oka Mahendra Putra.