Tegas, Ed Sheeran Hapus Akun Twitter Bukan karena Game of Thrones, Tapi...

LOS ANGELES – Penyanyi asal Inggris, Ed Sheeran, menjadi pembicaraan hangat ketika dirinya tampil sebagai cameo dalam episode pertama Game of Thrones Season 7. Banyak meme lucu bermunculan akibat satu adegannya bersama Arya Stark dalam episode Dragonstone tersebut.

Sheeran pun lantas semakin banyak dibicarakan lantaran dirinya menghapus akun Twitter-nya. Banyak orang berpendapat bahwa Sheeran tak sanggup menghadapi berbagai mention yang masuk dan meme lucu di Twitter-nya. Namun alasan tersebut langsung disanggah oleh pelantun hits Shape of You tersebut. Ia menegaskan bahwa alasannya menghapus Twitter sama sekali bukan karena Game of Thrones.

Melalui sebuah unggahan di akun Instagram, Sheeran mengklarifikasi mengapa ia akhirnya memutuskan untuk menutup akun Twitter-nya.

“Untuk terakhir kalinya aku akan mengatakan hal ini. Aku berhenti main Twitter karena aku memang selalu berniat untuk melakukannya, tidak ada urusan sama sekali dengan apa yang orang katakan tentang cameo dalam Game of Thrones, karena aku memang bermain dalam Game of Thrones. Mengapa aku harus peduli dengan pemikiran orang tentang hal tersebut?,” tulisnya.

Menurut sahabat Taylor Swift tersebut, munculnya cameo dengan dirinya menutup Twitter hanya kebetulan semata.

Pada kesempatan yang sama, Sheeran mengunggah sebuah foto di mana dirinya dan sang manajer sedang berpegangan tangan selepas turun dari pesawat. Sheeran menegaskan bahwa foto yang diunggah dengan apa yang ia ingin ucapkan kepada orang-orang sama sekali tidak berkesinambungan sama seperti halnya saat orang menyebut dirinya keluar Twitter dengan alasan karena Game of Thrones.

“Ini adalah foto yang tidak bersangkutan dari aku dan manajerku yang hebat baru selesai dari sebuah perjalanan menuju matahari yang terbenam,” pungkasnya.

Komentar beragam pun muncul terkait postingan tersebut. Ada beberapa yang setuju agar Sheeran menghapus akun Twitter-nya agar tetap menjaga pemikirannya positif namun ada juga yang menyangkalnya.

“Setuju, orang baik harus tetap menjaga dunianya jauh dari dunia negative! Jangan biarkan orang-orang mempengaruhi kehebatanmu!,” tulis @sammibeeeee.

“Tapi kamu menutup Twitter setelah mendapat banyak celaan dari gig di Glastonbury! Ayolah Ed, kami tahu kamu khawatir dengan pemikiran orang-orang. Kamu tidak bisa menahannya, bukan? Tapi kami tetap mencintai kamu!,” tambah @ginathompson14.