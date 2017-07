Pemesan Narkoba Lewat Pretty Asmara Kini Jadi DPO

JAKARTA - Tim kepolisian Polda Metro Jaya tengah memburu pria berinisial AL (Alvin) yang diketahui sebagai pemesan narkoba dan pemberi uang senilai Rp 25 Juta kepada Pretty Asmara.

Saat ini Pretty dan Dani temannya sudah dalam masa penahanan di Polda Metro Jaya sebagai penyalur narkoba dalam pesta yang diadakan oleh AL. Namun, keduanya didapati hasil negatif pada tes urin, sementara tujuh orang kerabat lain yang dibekuk saat bersamaan memiliki hasil positif.

"Untuk (kasus) Pretty tetap yang DPO masih kita kejar. Tersangka kita kejar juga sampai sekarang belum didapatkan. Biar tahu rentetan peristiwa itu sampai ke D (Dani) dan P (Pretty)," jelas Kombes Pol Argo Yuwono (Kabid Humas Polda Metro Jaya) di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Ramdan Alamsyah, pengacara Pretty Asmara dan kawan-kawan menekankan bahwa kliennya hanya sebagai pemesan. Ia pun menyerahkan kepada polisi untuk segera mendapatkan DPO tersebut.

"Sesungguhnya yang memesan barang itu DPO ini, yang meminta Pretty untuk diberikan barang (narkoba). Kami berharap Direktorat Kepolisiam Narkoba Polda Metro Jaya mencari (dan) menangkap orang yang DPO ini, karena baru kenal beberapa hari," pungkas Ramdan.

Pretty Asmara dibekuk oleh polisi di lobi hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat pada 17 Juli 2017 dengan penemuan sabu 0,92 gram. Setelah itu ditemukan sabu seberat 1,12 gram, 23 butir ekstasi dan 38 butir happy five di tempat karaoke, lokasi ia dan kawan-kawan berkumpul.

Akibat kasus ini, Pretty dikenakan Pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ia juga disangkakan Pasal 60 ayat 1 (b) (c) subsider Pasal 62 juncto Pasal 71 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.