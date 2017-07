Untuk Ke-16 Kali, Ryan Seacrest Kembali Bergabung dengan American Idol

LOS ANGELES – Ryan Seacrest is back! Presenter 42 tahun itu dipastikan akan kembali memandu American Idol untuk ke-16 kalinya. Kabar baik itu disampaikan Kelly Ripa, rekan Seacrest dalam Live with Kelly and Ryan, hari ini (20/7/2017).

“Pertama, aku tidak sadar kalau kau sudah menjadi bagian dari acara itu selama 15 tahun. Gosh, pasti menyenangkan kembali mengisi acara itu karena kau membesarkannya. Kau adalah jantung dan roh American Idol,” kata Ripa.

Setelah mengakhiri musim ke-15 pada 2016, Ben Sherwood, Presiden ABC, selaku stasiun yang menayangkan kompetisi bernyanyi itu, resmi mengumumkan kembalinya American Idol. “Amerika, bersiaplah menyambut America Idol yang lebih besar, lebih berani, dan lebih baik dari sebelumnya,” kata Sherwood.

Menanggapi kembalinya dirinya ke acara itu, Seacrest mengatakan, “Sulit mendeskripsikan makna American Idol bagiku. Aku bersyukur untuk acara ini yang membuka berbagai peluang dalam karierku. Ini menjadi perjalanan luar biasa bagiku sejak hari pertama,” katanya seperti dilansir dari E! Online.

Dia menambahkan, “Diminta kembali pada tahun ini, adalah sebuah kehormatan bagiku. Aku percaya penggemar masih akan menyukai tayangan ini, terutama kisah-kisah menyentuh hati yang ada di baliknya dan bagaimana acara ini mewujudkan impian bagi penyanyi amatir di luar sana.”

Dalam keterangan resminya, Channing Dungey, Presiden ABC Entertainment, mengungkapkan, kesuksesan American Idol tak lepas dari kontribusi Seacrest. “Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan sebuah acara berkualitas. Ia adalah host dengan bakat tak berbatas. Sampai saat ini, aku menilai, belum ada orang yang tepat untuk menggantikan dia,” tulisnya.

Menariknya, menurut Dungey, kontestan yang telah tereleminasi nantinya akan tampil dalam Live with Kelly and Ryan. Selain Katy Perry, ABC masih belum mengumumkan formasi lengkap dewan juri.

Dalam kicauannya di Twitter, Perry menuliskan, “Aku semangat, @RyanSeacrest kembali! Semua ‘bumbu’ yang tepat sudah bergabung di @AmericanIdol. Apakah kalian sudah mengikuti audisinya? #TheNextIdol.”