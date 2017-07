Sukses dengan Raisa, Isyana Sarasvati Janji Kolaborasi dengan Penyanyi Lain

JAKARTA - Penyanyi Isyana Sarasvati memang terbilang sukses menapaki karirnya di industri musik Indonesia, terlihat dari awal kemunculannya dengan meluncurkan lagu Keep Being You yang menyita perhatian masyarakat.

Kesuksesannya tak hanya tercetak lewat satu single, karya-karya lagunya yang tertuang dalam album perdana bertajuk Explore! yang dirilis 2015 silam, seperti Tetap Dalam Jiwa, Kau Adalah yang berduet dengan Ray RAN, dan Mimpi juga menghantarkan Isyana sebagai salah satu penyanyi yang banyak diminati.

Selang dua tahun, pelantun lagu Tetap Dalam Jiwa tersebut berencana untuk segera merilis album keduanya pada tahun ini. Ia pun sudah merampungkan rekaman lagunya di Swedia sejak Februari 2017 lalu.

"Jadi ceritanya do'akan semuanya Insya Allah tahun ini akan ada album ke dua, Februari kemarin aku ke Swedia untuk rekaman lagi, terus insyaAllah keluar dalam beberapa bulan ke depan," ujar Isyana saat ditemui di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu 19 Juli 2017.

Meski masih belum bisa menjelaskan mengenai album kedua secara rinci, wanita 24 tahun ini membocorkan kalau lagu kolaborasinya dengan Raisa dengan single Anganmu Anganku dan soundtrack akan masuk ke dalam albumnya nanti.

"Ada percikan lagu yang sama Yaya kemarin. Soundtrack akan masuk juga," tambahnya.

Sukses berkolaborasi dengan Raisa, nampaknya wanita lulusan Nanyang Academy of Fine Arts Singapura dan Royal College of Music Britania Raya ini memberikan kode kalau dirinya akan berkolaborasi dengan penyanyi lain di album kedua.

"Insya Allah ada," pungkasnya.

Bisa menjalani rekaman di Swedia, Isyana pun menceritakan bahwa dirinya banyak mendapatkan pelajaran dari banyak musisi yang bekerjasama dengannya selama di sana.

"Banyak pelajaran yang didapet selama rekaman di Swedia, pastinya ketemu musisi-musisi baru. Banyak belajar juga," tutupnya.