Sejak 2 Tahun Lalu, Pretty Asmara Berhenti Gunakan Narkoba, Tapi...

JAKARTA - Kasus dugaan pengedaran narkoba yang menimpa artis Pretty Asmara masih bergulir hingga saat ini. Wanita bertubuh tambun tersebut mendapati status negatif saat menjalani tes urine. Namun ia diduga menjadi penyalur obat-obatan terlarang saat diciduk di sebuah hotel dan tempat hiburan kawasan Jakarta Pusat.

Sebelumnya, di tengah pengumuman rilis Polda Metro Jaya, Pretty berteriak bahwa ia bukanlah pengguna dalam kasus ini. Ia mengaku dijebak oleh salah seorang temannya.

Melalui pengacaranya, Ramdan Alamsyah, yang menegaskan bahwa kliennya bukanlah sebagai pengedar selama dua tahun belakangan, melainkan telah berhenti menggunakan narkoba.

"Ada yang ingin saya luruskan di sini bahwa pernyataan Pretty, sesungguhnya dia dua tahun sudah tidak menggunakan. Bukan sepeti yang disebutkan selama ini, selama dua tahun menjual atau sebagai perantara tapi dua tahun sudah berhenti," ujar Ramdan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).

Terkait tuduhan sebagai pengedar, Ramdan memaparkan bahwa kronologi dimulai saat salah seorang sahabat yang baru dikenal berinisial A (Alvin) meminta Pretty selaku event organizer untuk disediakan narkoba dalam sebuah pesta. Tapi hingga kini A belum ditemukan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Sesungguhnya yang memesan barang itu DPO ini, yang meminta Pretty untuk diberikan barang (narkoba). Kami berharap Direktorat Kepolisian Narkoba Polda Metro Jaya mencari menangkap orang yang DPO ini karena orang ini baru dikenal beberapa hari setelah kejadian," tutupnya.

Pretty Asmara diciduk di lobi Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 18 Juli 2017 pukul 01.00 WIB bersama HMD (Dani) Hamdani Vigakusumah dan ketujuh teman wanita lainnya. Namun, Pretty dan Dani dinyatakan negatif penggunaan narkoba, sementara lainnya positif.

Pretty disangkakan Pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 60 ayat 1 huruf b dan c subsider pasal 62 juncto pasal 71 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.