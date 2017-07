FOTO: Ekspresi Bahagia Anak Ayu Ting Ting saat Kembali Sekolah

JAKARTA - Sebagai seorang ibu, pedangdut Ayu Ting Ting kini sangat menikmati setiap perkembangan sang buah hati. Kali ini, adalah ketika anak semata wayangnya, Bilqis Khumairah Razak kembali masuk sekolah.

Setelah melalui libur yang panjang, Bilqis kembali bersekolah. Pelantun lagu Sambalado itu pun sangat bahagia, dan berdoa agar anaknya semakin bertambah pintar.

"Selamat pagi.....Hari ini mulai sekolah, naik kelas nih kriting hhehehehe.....semangat nak, harus lebih smart and be a good girl in your class....β€οΈπŸ‘πŸ»πŸ‘©πŸ‘§ Bilqis's ready for Kiddy 2 yeeaaa.....," tulis Ayu pada keterangan foto yang diunggah.

Melihat itu, netizen pun ramai-ramai mengucapkan selamat untuk balita berusia tiga tahun tersebut. Tak lupa juga mendoakan agar Bilqis semakin rajin belajar dan bertambah pintar.

"Slmt bilgis syg naik kelas smangat yg rajin y nak blajar y biar tmbah pinter di skolah y 😍," tulis akun @jeany.julia.