Curahan Hati Valerie Thomas Usai Kakaknya Jadi Tersangka

JAKARTA - Valerie Thomas mencurahkan isi hatinya usai sang kakak, Axel Matthew Thomas ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyalahgunaan narkoba. Melalui laman Instagramnya, Valerie menyebut Axel sebagai korban pemberitaan.

"The media's, the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that's power," tulis Valerie Thomas mengutip pernyataan Malcolm X.

Seperti telah diberitakan, polisi resmi menetapkan Axel Matthew Thomas sebagai tersangka dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Meski hasil tes urine Axel dinyatakan bersih dari narkoba, bukti transfer pembayaran yang diduga bagian dari transaksi pembelian pil Happy Five dianggap sudah cukup untuk menaikkan statusnya.

Terakhir, Valerie Thomas menyatakan akan tetap memberikan dukungan kepada sang kakak. "Say what you want, think what you want but we know and love you @axelmatthewthomas," tutup putri Jeremy Thomas tersebut.

Curahan hati Valerie Thomas langsung mengundang simpati netizen. Ada yang menyampaikan rasa iba, dan ada pula yang menganggap Axel Matthew Thomas dijebak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.