Jadi Tersangka Penyuplai Narkoba, Polisi Buru Rekanan Pretty Asmara

JAKARTA - Artis Pretty Asmara resmi ditetapkan sebagai tersangka karena menjadi penyuplai narkoba kepada sejumlah teman-teman artisnya untuk dipakai berpesta di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu, 16 Juli 2017 pukul 01.00 WIB.

Wanita bertubuh besar tersebut beserta rekannya yang bernama Hamdani Vigakusumah alias Dani menyuplai sabu, ekstasi dan happy five yang dibeli dengan harga Rp25 juta.

"Dari hasil itu, tersangka D dan P dapat uang yang dibayarkan kepada saudari P dari AL ini. Karena dia sudah adakan party, kemudian dapatkan barang, digunakan, ada sisanya. Sehingga diberikanlah uang Rp25 juta ini pada P. P ini barang dari mana? Dari D tadi. D dari siapa? Sedang kami lakukan pendalaman, sedang kami cari," papar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (18/7/2017).

Argo pun mengungkapkan kalau wanita 39 tahun tersebut mengaku sudah menjadi penyuplai narkoba selama dua tahun. "Pengakuannya sudah 2 tahunan untuk sediakan ini," pungkasnya.

Pretty dan Dani ditangkap beserta 7 orang artis di sebuah kamar hotel, polisi pun menemukan 0,92 gram sabu. Kemudian saat menggelah ke tempat karaoke didapati pula 1,12 gram sabu, 23 butir ekstasi, 38 butir happy five.

Terkait kasus ini polisi menjerat Hamdani dan Pretty dengan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2juncto Pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 60 ayat 1 huruf b dan c subsider Pasal 62 juncto Pasal 71 UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.